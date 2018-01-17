اصابة الصحفي بهرام عبد المنعم خلال المظاهرات واقتياد السيدة امسلة المهدي الى جهة غير معلومة

اطلقت اجهزة الامن السودانية الغاز المسيل للدموع والهروات بشكل عنيف على متظاهرين سلميين في مدينة امدرمان العاصمة التاريخية للبلاد في اليوم الثاني للمظاهرات السلمية الرافضة للغلاء ولميزانية الحرب والجوع لتي اجازتها حكومة المؤتمر الوطني الحاكم.

ورغم اطﻻق البمبان بكثافة فى محيط ميدان اﻻهلية نقطة انطلاقة المظاهرات الا ان الاصوات والهتافات علت لتعانق سماء امدرمان .

وافاد شهود عيان عن اصابة الصحفي بهرام عبد المنعم بعصا كهربائية

بوحشية من الوحدات الامنية التي تحاول جاهدة فض المظاهرات.

من جهة اخرى اقتادت الاجهزة الامنية السيدة ام سلمة الصادق المهدي ابنة زعيم حزب الامة الى جهة غير معلومة