استقالةوزير الخارجية السوداني وتعيين مطرف صديق خلفا له !!!

اعلنت قناة الجزيرة القطرية، يوم الاربعاء، تعيين مطرف صديق، وزيراً للخارجية السودانية، عقب قبول استقالة سلفه إبراهيم غندور.

وقال صفحة قناة “الجزيرة – سودان” في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، في نبأ عاجل، إن الرئيس السوداني قبل استقالة وزير خارجيته ابراهيم غندور، وعين محله سفير السودان لدى جوبا مطرف صديق.

واجبر الرئيس عمر البشير، صحيفة محلية، على الاعتذار بع

دما قالت إن غندور رجع عن استقالة وافق عليها البشير.

وتوترت العلاقات بين البشير وغندور بعدما رفض وزير الخارجية تعيين عوض الجاز مسئولاً لملف تركيا ونقلت مصادر مقربة من الوزير عن استياءه من تدخلات وتجاوزات له في كثير من الملفات اخرها امر استدعاء السفير من القاهرة حيث علم الوزير بامر استدعاء السفير عبد الحليم من القاهرة من وسائل الاعلام.