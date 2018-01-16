اخبار الثورة الجماهيرية* :اعتقالات و إغلاق شوارع رئيسية و هلع في أواسط السلطات الأمنية

🔴اخبار الثورة الجماهيرية🔴

🇸🇩نشرة دورية تصدرها حركة العدل والمساواة السودانية العدد الاول 16يناير 2018م🇸🇩

🔹دعت حركة العدل و المساواة السودانية كافة القوي السياسية الي الوقوف صفا واحداً لأسقاط النظام، و جاء ذلك في تصريح صحفي للدكتور سليمان صندل أمين شئون الرئاسة بحركة العدل والمساواة السودانية، عقب اجتماع قيادات الحركة لتدارس الوضع الراهن. و والذى خلص الي : لا يمكن إصلاح نظام حكم المؤتمر الوطني بعد أن تنخر الفساد في كل مفاصله ، بسبب التصرفات غير المسئولة لأعضائه.

🔵أعلنت حركة العدل و المساواة ، أمانة ولاية الخرطوم عن تأييدها لمبادرة الحزب الشيوعي السوداني الداعية الي تسليم مذكرة ترفض الميزانية الجديدة ، و قد شددت الحركة علي ان التجمع السلمي حق كفله الدستور الذي يحتكم اليه النظام الان ،و يجب احترام هذا الحق.

🔹بعد الزيادات الكبيرة في أسعار السلع الغذائية و التي وصلت الي ٢٠٠٪؜ برزت زيادات جديدة في تعرفة المواصلات و قد أعلن عنها اصحاب المركبات العامة في مناطق عدة في نيالا و الخرطوم و الابيض، و يرجي اصحاب المركبات ذلك الي وجود زيادات في أسعار الوقود و ندرة في الحصول عليه.

🔹خرج طلاب المدارس الثانوية بمدينة نيالا حاضرة ولاية جنوب دارفور يوم امس الاث

نين الموافق ١٥/١/٢٠١٨ في تظاهرات عارمة ترفض الأوضاع المعيشية التي يعاني منها الشعب السوداني و قد أغلق الطلاب عدة شوارع رئيسة في المدينة و أحرقوا فيها الإطارات، بينما تدخلت الأجهزة الأمنية و أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفرقة التظاهرات.

🔸طالب حزب المؤتمر الوطني منتسبيه الي ارتداء البزة العسكرية لمواجهة التهديدات الماثلة، في إشارة الي الحراك الشعبي الرافض لغلاء المعيشة، و قد جاء ذلك في خضم حديث عبد الرحيم محمد حسين والي ولاية الخرطوم امام تجمع من عضوية المؤتمر الوطني، و لا تعد تصريحات حسين هي الأولي من مسوؤلي حزب المؤتمر الوطني بعد الاحتجاجات المتفرقة في السودان و التي تنادي بتحسين الأوضاع المعيشية ، فقد صرح من قبله حسبو عبد الرحمن نائب عمر البشير بأنهم سيقطعون الايدي التي تتعرض لنظام الحكم ، مهددا بقتل كل من ينادي بأسقاط النظام.

🔸نفت وزارة الخارجية السودانية التصريحات التي أدلي بها السفير عبد المحمود عبد الحليم سفير السودان لدي مصر و التي قال فيها ” ان السودان سوف يتخذ إجراءات اكثر تصعيدا ضد مصر و منها اعلان الحرب” و كانت قناة RT قد نشرت هذا التصريح و التي قالت فيه انه للسفير السوداني لدي مصر!!

🔴دعي الحزب الشيوعي السوداني الي موكب سلمي لتسليم مذكرة لرئاسة ولاية الخرطوم تعبر عن رفضهم للميزانية الجديدة ٢٠١٨ و التي تعتبر الاسوأ في ميزانيات البلاد علي مر التاريخ. و قد وجه الحزب دعوة الي الأحزاب و التنظيمات السياسية للمشاركة في الموكب السلمي و الذي ينطلق من حدائق الشهداء في شارع القصر الي رئاسة الولاية.

🔹دعي حزب المؤتمر السوداني بولاية الخرطوم السلطات السودانية الي عدم التعرض للموكب السلمي و الذي دعي له الحزب الشيوعي لتسليم مذكرة تعبر عن رفض الميزانية الجديدة،

وأعلن الحزب الوحدوي تضامنه مع الحزب الشيوعي في الخطوة التي أبتدرها لتسيير الموكب السلمي.

كما دعت حركة تغيير السودان جماهيرها الي المشاركة في موكب الحزب الشيوعي ضد الغلاء في يوم الثلاثاء الموافق ١٦/١/٢٠١٨ الساعة الثانية عشر ظهراً.

🔴ما زال الطالبان محمد بخيت بنقي والناشط الصحفي عبدالحميد نورين في قبضة الأجهزة الأمنية و التي قامت بأعتقالهم دون وجه حق و دون توجيه اي تهم لهما، و كانت الأجهزة الأمنية قد بادرت بأعتقال عدد من الطلاب و النشطاء وإضافة الي عدد من رموز الأحزاب السياسية ، تفاديا لأي حراك ضد الأوضاع المعيشية.

🔻اصدر حزب الأمة القومة بولاية الخرطوم بياناً مقتضبا دعي فيه جماهيره الي التلاحم مع كافة القوي السياسية السودانية في حدائق الشهداء يوم الثلاثاء الموافق ١٦/١/٢٠١٨ و ذلك تعبيرا عن رفضهم للاوضاع الاقتصادية و السياسية التي تمر فيها البلاد ، و جاء ذلك عقب الاجتماع الذي ضم عدد كبيرا من التنظيمات السياسية و القطاعات الطلابية الرافضة لنهج النظام في في إدارة البلاد.

🔸طالب حزب المؤتمر الشعبي السلطات بولاية الخرطوم بالسماح للموكب السلمي و الذي أعلنت عدد من القوي السياسية السودانية المشاركة فيه، و كان حزب المؤتمر الشعبي قد تبرأ من الميزانية التي طرحها حزب المؤتمر الوطني الحاكم في البلاد علي الرغم من مشاركة الشعبي في الحكومة الحالية.

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١٦‏/١‏/٢٠١٨، ٤:٥٤ م – دكتور محمد زكريا: 🔴اخبار الثورة الجماهيرية🔴

🇸🇩نشرة دورية تصدرها حركة العدل و المساواة السودانية🇸🇩

موقف الحراك الشعبي الان ١٦/١/٢٠١٨

*اعتقالات و إغلاق شوارع رئيسية و هلع في أواسط السلطات الأمنية*

تجمعت اعداد كبير من المتظاهرين الرافضين للغلاء في مناطق متفرقة قريبة من القصر الجمهوري وسط الخرطوم بعد ان اغلقت السلطات الأمنية كل الشوارع المؤدية للقصر و فرضت طوقا أمنيا حول منطقة حدائق الشهداء، و التي تعد النقطة الرئيسيّة للتجمع الذي دعي له الحزب الشيوعي لتسليم مذكرة لرئاسة الولاية رفضا للغلاء، و قد تحول المتظاهرون الي مناطق اخري للتجمع فيها، و انطلقت المسيرة السلمية رغم القمع و العنف المفرط و استخدام الغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين من قبل الشرطة و الأمن وعلت الهتافات سلمية سلمية ولا لا للغلاء.

و قامت الاجهزة الامنية باعتقال عدد كبير من السياسيين والناشطين و الصحفيين.

وادناه قائمة اوليه للمعتقلين الذين تم تأكيد اعتقالهم حتي الان وهم:

١/ الصحفية / أمل هباني

٢/ الاستاذ يوسف جمال

٣/ الاستاذ مهند بلال عثمام

٤/ الاستاذ/ بكري نوري

٥/ الاستاذ صديق يوسف / عضو اللجنة المركزية

٦/ الصحفي حيدر خير الله

٧/ الاستاذ عمر عشاري

٨/ الاستاذ عبد الغني كرم الله (روائي )

٩/ / الاستاذ بكري جاد

١٠/ الناشط يوسف جمال ناشط وعضو بارز في الحركة الطلابية

١١/ وهاج الطيب

١٢/ الدكتور يوسف الكودة

١٣ / الاستاذ فتحي نوري القيادى بالبعث

١٤ / الاستاذة صفية الفضل عبد الحميد..القيادية بحزب الامة

١٥/ المهندس طارق صلاح

١٦/ هاشم ميرغني السكرتير السياسي للشحزب الشيوعي بمنطقة الجزيرة و عضو اللجنة المركزية للحزب

١٧/ سامية ارقاوي- محاميات بلا حدود

١٨/ نسيبة محمد- محاميات بلا حدود

١٩/ إقبال محمد علي- محاميات بلا حدود

٢٠/ امينه شي

٢١/ منتج الأخبار بقناة العربية/ عبد العزيز ابراهيم

٢٢/ طارق صلاح

٢٣/ بهرام عبد المنعم

٢٤/ امتنان الرضي

٢٥/ إيمان الباقر

٢٦/ وئام شوقي

٢٧/ مأمون التلب

٢٨/ ناهد جبر الله

٢٩/ محمد بخيت

٣٠/ ابوبكر تاج الدين

٣١/ نجيب عبد الرحمن

٣٢/ نوال عيسى

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صفحة الامانة السياسية حركة العدل والمساواة

https://m.facebook.com/jempolitical/

الصفحة الاعلامية حركة العدل والمساواة السودانية

https://www.facebook.com/AlsfhtAlalamytLhrktAldlWalmsawatAlswdanyt/

القوي السودانية للتغيير الرافد الطلابي لحركة العدل والمساواة السودانية

https://www.facebook.com/Sudanjem.org/