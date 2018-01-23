اثيوبيا : منظمة الايغاد تتبرع لسدالنهضة

أعلنت الهيئة الحكومية للتنمية لدول شرق أفريقيا «إيجاد» تبرعها لإثيوبيا بمبلغ 150 ألف دولار أمريكى، من أجل بناء سد النهضة، وقال الأمين العام للهيئة المهندس، محبوب معلم، إن «الدعم الباقى سيقدم في وقت قريب، وبمواصلة الدعم الشامل حتى اكتمال بناء السد، نظرا لما يقدمه السد للتكامل الاقتصادى في المنطقة، حيث إن هذا التبرع يعتبر جزءا مما تعهدت به الهيئة سابقا لتقديم دعم قيمته 250 ألف دولار لبناء السد».

ووفقا لوكالة الأنباء الإثيوبية «إينا»، قدم السفير فوق العادة المفوض

الإثيوبى لدى جيبوتى، شاميبو فيتامو، الشكر للمنظمة على دعمها، وقال إن حكومة بلاده اعتمدت على مساهمات مواطنيها في الداخل والخارج، وأصدقائها من خلال شراء السندات والتبرعات في بناء السد.

وتابع السفير الإثيوبى لدى السودان، مولوجيتا زودى، في تصريحات لـ موقع «سودان فيشن» نشرتها وكالة الأنباء الإثيوبية، إن اتهامات بعض الأطراف بتحويل سد النهضة من قضية فنية إلى سياسية ستتلاشى مع الانتهاء من بناء السد، ودعا إلى ضرورة عدم إشراك القضايا السياسية في برنامج السد، والتركيز على الجانب التقنى الذي وضعه خبراء البلدان المعنية، مضيفا أن إثيوبيا لن تتراجع عن البناء طالما أن اللجان الفنية المشتركة تتعامل معها فنيا وليس سياسيا.

وقال إن «إثيوبيا لا ترغب في إلحاق أي أضرار بأى دولة مجاورة من دول حوض نهر النيل، وحريصة على خدمة مصالحها ومصالح تلك البلدان»، وأكد أن الموقف الداعم للسودان ليس تعاطفا مع إثيوبيا أو أن تبنى موقفا سلبيا تجاه مصر، ولكنه ينبثق من خدمة مصالحها بعد أن أكد الخبراء السودانيون أن السودان سيحصل على حصته الكاملة من المياه بعد بناء سد النهضة»، مشيرا إلى أن العلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية بين السودان وإثيوبيا وصلت إلى مراحل متقدمة.

وقالت السفيرة منى عمر، مساعد وزير الخارجية السابقة للشؤون الأفريقية، إن الاقتراح المصرى بمشاركة البنك الدولى في المفاوضات الفنية لسد النهضة لم يكن الخيار الوحيد بالنسبة لمصر، موضحة أن القاهرة قدمت هذا الاقتراح للطرفين الإثيوبى والسودانى لكسر الجمود الذي شاب المفاوضات الفنية.

وأضافت، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن إثيوبيا اقترحت مؤخرًا عقد لقاء ثلاثى على مستوى القمة للرؤساء الثلاثة، وهذا الاقتراح بمثابة محاولة أخرى لكسر الجمود في المفاوضات، لافتة إلى أن مصر لاتزال متمسكة بالخيار الذي سارت فيه منذ البداية، وهو طريق المفاوضات والتعاون في إطار ثلاثى دون الخروج للإطار الدولى أو حتى الإقليمى.

في السياق نفسه، قال السفير محمد حجازى، مساعد وزير الخارجية الأسبق للشؤون الأفريقية، إن دخول طرف ثالث في مفاوضات المياه هو ممارسة متعارف عليها، وإن الأمر لا يزال سجالًا بين الطرفين «القاهرة وأديس أبابا»، للبحث عن أفضل وأنسب الحلول والمشاركات الفنية من مؤسسات دولية معنية بملفات المياه.