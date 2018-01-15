بسم الله الرحمن الرحيم

حركة العدل والمساواة

أمانة شئون الرئاسة

تصريح صحفي

انعقد اليوم ١٤. يناير ٢٠١٨ اجتماع المكتب التنفيذي للحركة بحضور أعضاء القيادة التنفيذية، قدم الأخ الرئيس د جبريل إبراهيم إحاطة شاملة لمجمل الأوضاع في البلاد والأزمة المستحكمة التي تعاني منها البلاد ولا سيما معاناة المواطن الحادة من جراء سياسات النظام الاقتصادية الخاطئة وزيادة الأسعار في السلع الأساسية وعلى رأسها الخبز. تناول الاجتماع مجمل الأوضاع السياسية في البلاد في عدد من المحاور الأساسية وخلص الاجتماع الي الآتي:

أولاً: لا سيبيل للخروج من هذه الأزمة الوطنية المستفحلة إلا بذهاب النظام وهذا يتطلب باستمرار وحدة العمل المعارض ووحدة الصف الوطني والاستمرار في فضح النظام وفساده الاقتصادي وتدميره وهدره لموارد البلاد وصرفها حصريا علي الأمن ليستمر في التنكيل بالشعب السوداني ولكن إرادة الله خالق الكون ومدبره و إرادة الشعب أقوي من نظام الإبادة الجماعية.

ثانياً: النظام بعد الحوار المزعوم مازال في ذات المربع القديم وبذات العقلية مهيمناً علي كل مفاصل البلاد ومصالح العباد بالرغم من الشكل الديكورى لوجود بعض من القوي السياسية المشاركة في النظام.

النظام مصاب بانسداد في الأفق السياسي وعاجز تماماً من أن يقدم أي حل بل لا يستطيع أن يقدم أي حل لأزمة البلاد الماثلة إلا قدرته في قتل وترهيب الشعب السوداني.

ثالثاً: بعد رفع العقوبات الاقتصادية المنتظرة أتضح لكل فصائل الشعب السوداني مدي خطل وعجز النظام عندما كان يعلق بعض من المشاكل الاقتصادية السودانية علي العامل الخارجي ولكن في الأصل الازمة والكارثة داخلية من الدرجة الاولي من جراء فساد النظام الشامل في كل أوجه الحياه العامة . فساد النظام وسوؤه لا يمكن علاجه لأنه كالشخص المصاب بالسرطان والإيدز في وقت واحد واكتشف ذلك في زمن متأخر جداً.

رابعاً: ركز الاجتماع وتناول بشكل عميق مسألة وحدة المعارضة وكل ما اعتراها من عراقيل وبعض الصعوبات و شدد الاجتماع علي موقف الحركة القديم والثابت والمتجدد بأن وحدة العمل المعارض بمختلف تكويناته مسألة مركزية ومفصلية في انجاز المهام الوطنية و الحركة متجهة نحو الدفع بأفكار جديدة تدفع بالعمل الوحدوي الي الأمام كضرورة وطنية ملحة.

خامساً : ثمن الاجتماع نضالات وصمود الشعب السوداني الأعزل ووقوفه المستمر ضد سياسيات النظام الذي يهدف دوما لتركيعه وإهانته وإذلاله في قوته .

د. سليمان صندل حقار

أمين شؤون الرئاسة