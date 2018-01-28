أخبار الثورة الجماهيرية .. نشرة دورية … العدد السابع

اخبار الثورة الجماهيرية 🔴

🇸🇩نشرة دورية تصدرها حركة العدل والمساواة السودانية

الحراك الشعبي 🇸🇩

العدد السابع- 28/1/2018

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*حركة العدل والمساواة تدعو جماهير الشعب السوداني للمشاركة في تظاهرات الاربعاء 31/1/2018 بالخرطوم بحري ميدان الشعبية 3 عصرا*

♦قوي نداء السودان بالداخل تدعو الشعب السوداني لمواصلة الاحتجاجات ضد سياسات النظام و فشله في إدارة الدولة، و قد أكدت في بيانها علي الآتي:

▪ان الأجهزة الأمنية لم تستطيع إيقاف التظاهرات السلمية و ان لا ط

ريق للعودة من منتصف الطريق رغم الاعتقالات و ستعمل كافة القوي المدنية و السياسية مع الشعب لتحقيق طموحاته.

▪ادانة مواقف المجتمع الدولي تجاه النظام في ظل جرائم السلطة الحاكمة وانتهاك حرية التعبير و الحريات الصحفية مع استمرار الفساد و هدر موارد السودان من اجل البقاء في السلطة.

▪دعوة الاتحاد الأفريقي لأستئناف المفاوضات منقوصة لانها لم تصل لأغلب مكونات نداء السودان بالداخل و هذه الدعوة لا تعني قوي نداء السودان و علي المجتمع الدولي ادانة النظام و عدم توفير طوَق نجاة له.

كما اختتمت بيانها بدعوة جميع مكونات الشعب السوداني الي حضور الوقفة الاحتجاجية بميدان الشعبية بحري يوم الأربعاء ٣١/١/٢٠١٨.

♦دعت تنسيقية تحالفات المعارضة

السودانية بالخارج الناشطين و قوي المعارضة بالخارج في كل المدن الرئيسيّة الي الخروج و التضامن مع جماهير الشعب السوداني دعما و مساندة للحراك الداخلي الذي يعبر عن رفض الجماهير لميزانية الجوع و الذل. كما ادانت اعتداءات النظام المتكررة علي الأفراد المنتظمين في المظاهرات السلمية، و الاعتقالات بحق الصحفيين و مراسلي القنوات العالمية. و قد ناشدت تنسيقية المعارضة بالخارج كل التنظيمات المنضوية تحت لوائها بالتضامن مع هبة الشعب السوداني و ذلك بتنظيم وقفات احتجاجية تنديدا بالعنف المفرط من الأجهزة الأمنية ، و تسليم مذكرات حقوقية تتعلق بالاعتقالات الاخيرة، و مخاطبة الحكومات الأجنبية لكشف انتهاكات النظام المتكررة للحريات المدنية.

♦أعلن برنامج الاغذية العالمية حالة الانذار بشأن ارتفاع الأسعار في السودان، و قال برنامج الاغذية العالمي الخميس ان الاسواق السودانية تعيش حالة الانذار بشأن ارتفاع أسعار الغذاء في البلاد. و جاء التقرير بعد ارتفاع أسعار السلع الغذائية الي اكثر من ثلاث أضعاف لبعض السلع و المواد التموينية.

♦أصدرت قوي الاجماع الوطني بيانا الي جماهير الشعب السوداني و القوي الوطنية المعارضة دعت فيه الي رفض أية دعوات للالتفاف علي الحراك الجماهيري المتصاعد كما دعت المواطنين للانخراط في تكوين و تمتين لجان الانتفاضة و المقاومة في الأحياء و أيضا المشاركة في كل فعاليات المعارضة المعلنة من مسيرات و مواكب و اعتصامات و مواصلة التظاهرات الليلية في الأحياء .

♦أكد الحزب الشيوعي السوداني موقفه الثابت من ميزانية الجوع و الفقر و استمرار نضاله ضد سياسات النظام الفاسد و اكد وجوده الدائم في قلب المعارك السلمية التي يخوضها الشعب للتعبير عن رفضه الصارم لخطة النظام لأفقار الشعب وحرمانه من ابسط حقوق المواطنه المتمثّلة في العيش الكريم. كما قدم دعوة الي عضوية الحزب و أصدقائه و حلفائه الي الاصطفاف مع الجماهير و مقاومة القهر و الجوع في التظاهرة السلمية التي دعت لها قوي المعارضة في يوم الأربعاء القادم ٣١يناير/٢٠١٨.

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