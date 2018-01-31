أخبار الثورة الجماهيرية ** نشرة دورية تصدرها حركة العدل والمساواة السودانية ** العدد الثامن

🔹الحراك الشعبي 🔹 العدد الثامن 31 يناير 2018

🔴. تنظيمات العدل والمساواة وجماهيرها ، أكملت جاهزيتها لتتقدم الصفوف في مسيرة الخلاص الوطني

🔴 حركة العدل والمساواة السودانية تدعو جموع الشعب السوداني للمشاركة الفاعلة في مسيرات الخلاص الوطني ، الأربعاء 31يناير.

🔴 حركة العدل والمساواة السودانية / ولاية الخرطوم تدعو ا

لجميع للمشاركة بفعالية في مظاهرات ٣١ يناير السلمية*

🔹 ندعو جموع الشعب السوداني بمختلف فئاته للمشاركة في المظاهرات السلمية التي تنظمها قوي المعارضة السودانية يوم الحادي والثلاثين من يناير الجاري بميدان الشعبية بحري رفضا لغلاء الاسعار وتنديدا بالانتهاكات ومطالبة بالحريات وباسقاط النظام بعد ان تأكد للجميع عجز نظام المؤتمر الوطني التام فى مواجهة الإنهيار الإقتصادى المتسارع وفشله في ادارة الدولة.

🔴. رسالة مهمة للشعب السوداني من القائد إبراهيم الشيخ عبد الرحمن الرئيس السابق لحزب المؤتمر السوداني حول مسيرة الخلاص الكبرى التي تنظمها قوى المعارضة السودانية يوم غد الأربعاء 31 يناير 2018، انطلاقاً من ميدان الشعبية بالخرطوم بحرى

🔴 قوى المعارضة السودانية تطلق ثلاث مفاجأت داوية .

عقدت قوى المعارضة السودانية مؤتمر صحفي نهار الثلاثاء30 يناير بدار حزب الأمة ، حددت فيها الخطوات العملية في ثلاث محاور لتتقدم بها خطوات أُخرى نحو الثورة السودانية :

🔹 وجود مسيرات للخلاص غداً 31 يناير ببعض مدن وولايات السودان بالتزامن مع مسيره الخلاص الكبرى بالخرطوم بحري .*

🔹 الدعوة والإشارة ببداية التظاهرات الليلة من اليوم بكل أحياء ومدن العاصمة السودانية .*

🔹 التأكيد على سلمية مسيره الخلاص الكبرى غداً وذلك عبر تحديد مكان التجمع الجغرافي وهو ميدان الشعبية بحري وحالة حدوث أي قمع من السلطات سيتحول خط السير إلى ” ميدان شهداء سبتمبر 2013 – الشهيد هزاع ” وهو ميدان الرابطة بشبمات .

.🔴 هيئة محامي دارفور تندد بترحيل الدكتور ابراهيم الامين وتصف ترحيل بعض قيادات القوي الوطنية إلي سجني زالنجي وشالا محاولة فاشلة للإلتفاف علي المد الشعبي والجماهيري ويؤكد في ذات هزال النظام وعجزه وضعفه في مواجهة المد الثوري الزاحف نحو تحقيق مطالب الشعب السوداني في إسترداد البلاد من الفئة الطاغية .

🔴 نظمت أسر المعتقلين وقفة إحتجاجية يوم الثلاثاء 30 يناير امام مفوضية حقوق الانسان بالخرطوم ، لتقديم مذكرة لمفوضية حقوق الإنسان في أولى خطواتهم من أجل إطلاق سراح المعتقلين والوطن .

🔴 اللواء فضل الله برمة ناصر يدعو لمسيرة الخلاص، ويؤكد أن حق التظاهر والاحتجاج كفلته الأديان والمواثيق الدولية*

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