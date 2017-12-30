(30) ألف طفل مصاب بمرض القلب اغلبهم من دارفور وكردفان والنيل الأبيض

كشف استشاري أمراض القلب بمركز السودان للقلب سلافة خالد رئيس مجموعة مكافحة روماتيزم القلب أن مرض القلب يصيب 2% من الأطفال في السودان في المناطق الريفية خاصة دارفور وكردفان والنيل الأبيض. وقالت سلافة في تصريحات صحفية أمس الثلاثاء إن 30 ألف طفلا مصاب يراجعون في مستشفيات الخرطوم وأكدت أن 95% من هؤلاء إصاباتهم خطيرة، مشيرة الى ان تكلفة العملية الجراحية ما بين 5 إلى 10 ألف دولار. وقالت إن المرض تبدأ أعراضه بوجع حلق

بكتيري بدون نزلة ويتطور الى ورم المفاصل (الحمى الروماتيزمية) والتي تؤدي إلى تدمير صمامات القلب.

وكشفت نعيمة القصير ممثلة منظمة الصحة العالمية بالسودان أن (85 %) من المتعايشين مع الأيدز في البلاد لا يحصلون على علاج الفيروسات المنقذة للحياة، إضافة إلى أن ثلث المصابين لا يعلمون شيئا عن حقيقة إصابتهم. وقالت القصير خلال احتفال وزارة الصحة الاتحادية باليوم العالمي لمكافحة الأيدز إنه بالرغم من التقدم المحرز في السودان بالتغطية وخدمات فحص وعلاج الإيدز إلا أن الدرب لا يزال طويلاً في الوصول لهدف القضاء عليه في 2030، وأقرت وزارة صحة بالأمر، وأعلنت عن اتجاه لإدخال المرضى المتعايشين مع فيروس الأيدز في التأمين الصحي.