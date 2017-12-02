*لقاء تشاوري بين الحركة الشعبية لتحرير السودان(ش) وحركة العدل والمساواة بالخليج حول تعزيز العمل المشترك ومواصلة التنسيق بينهما*

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*التئم وفد من ممثلي الحركة الشعبية لتحرير السودان (ش) وحركة العدل والمساواة في اطار التواصل وتفعيل العمل المشترك ابتدرته الحركة الشعبية بتنوير عن حيثيات وقرارات المؤتمر الاستثنائي وقدمت امتنانها لحركة العدل والمساواة لحضورها ومشاركتها لفعاليات المؤتمر اعقبه حوار مستفيض عن القضايا والانجازات والقرارات والوثائق التي خرج بها المؤتمر والتبصرات التي احتواها خطاب الرئيس المنتخب الرفيق عبد العزيز ادم الحلو وتداول اللقاء اهمية تنسيق العمل النضالي بين الحركات الثورية المسلحة واستمرار الحوار بينها لتتويج مسيرة النضال والكفاح والت

ضحيات الكبيرة بالانتصار وتصحيح مسار التاريخ السوداني واعادة شرعية الدولة السودانية علي اسس العدالة والمساواة وازالة كافة اوجه التهميش وتحقيق وحدة طوعية متكافئة*

*الحركة الشعبية*

*العدل والمساواة*

*الخليج*

*٢/ديسمبر/٢٠١٧م*