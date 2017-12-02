إحتساب – الحاج حسين دوسة عبدالرحمن بشارة

بسم الله الرحمن الرحيم

حركة العدل و المساواة السودانية

Justice & Equality Movement Sudan (JEM

jemsudan9@gmail.com

احتساب

“كل نفس ذائقة الموت، و إنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار و أدخل الجنة فقد فاز، و ما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور”. صدق الله العظيم.

يحتسب د. جبريل إبراهيم محمد رئيس حركة العدل و المساواة السودانية و أعضاء القيادة التنفيذية و التشريعية و العسكرية للحركة عند الله تعالى الحاج حسين دوسة عبدالرحمن – جد أسير الحرب القائد حسين هاشم فضل (تشاينيس) – الذي وافاه الأجل المحتوم صباح اليوم الجمعة الأول من شهر ديسمبر 2017. كان المرحوم من أوائل رجالات الخدمة المدنية في دارفور، و من الضباط الإداريين الذين يتمتعون بسجل ناصع حافل بالعطاء، و من قيادات المجتمع في دارفور شماله و جنوبه.



أبدل الله الفقيد داراً خيراً من داره، و أهلاً خيراُ من أهله، و غفر له ذنبه، و وسع له في مرقده، و جعل الفردوس الأعلى متقلبه و مثواه. خالص العزاء لشقيقه السلطان منصور دوسة، و لشقيقته الميرم حواء دوسة، و لأزواجه و أبنائه و بناته، و إخوانه و أخواته أبناء السلطان دوسة عبدالرحمن، و لكل الأسرة الكبيرة الممتدة من ذرية السلطان عبدالرحمن (فرتي) و إخوانه.

إنا لله و إنا إليه راجعون.

جبريل آدم بلال

أمين الاعلام الناطق الرسمي باسم الحركة

غرة ديسمبر 2017 لندن