ولاية شرق دارفور :رتفاع ضحايا الخمور المخلوطة بـ”الاسبرت” إلى 16 شخصاً … و6 مازالوا يتلقون العلاج

اعلنت السلطات السودانية يوم السبت، ارتفاع عدد ضحايا متعاطي مشروب مخدر في ولاية شرق دارفور، إلى 16 شخصاً.

وقال معتمد الضعين بولاية شرق دارفور، “لقناة الشروق” المملوكة لحزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان، إن ضحايا تعاطي مادة اسبيرت مسمومة في حي “خور عمر” وصل إلى 16 شخصاً بينما لا يزال 6 أخرين يتلقون العلاج في مستشفى المدينة.

مشيراً إلى فتحهم تحقيق في الحادثة، والتحري مع 6 م

تهمين.

ولا تعكس التقارير الحكومية في العادة العدد الحقيقي للضحايا، حيث تحاول السلطات التستر على القضايا المخالفة للشريعة الإسلامية.