وزيرة التعليم العالي :استثناء احد شباب الحزب الحاكم من شرط المؤهل للعمل بهيئة تدريس احدى الجامعات ليست سابقة !!!

اعترض رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان “عبد الله مسار” على استثناء خريج جامعي من شروط التعيين بادارة جامعة الدلنج ، وكشف عن امتلاكه وثائق “خطاب ” تثبت استثناء الخريج، ووصف الأمر “بالخطير”. ولكن وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي دكتورة سمية أبو كشوة كان لها رأي آخر .. فقد أكدت بان الوثائق التى تحصل عليها ليست سرية، قاطعة بأنها ليست سابقة باستثناء خريج للعمل حال عدم تقدم أي أحد للوظيفة.

وقالت بان الاجراء تم بواسطة وزير سابق، واضافت تم تعيين عدد من الخريجيين بالاستثناء ليس لانه “ولد عمو او قريبو” ، واكدت بان الخطاب نشر على خلفية اشكالات سياسية.

وكشفت وثيقة صادرة من إدارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن تجاوزات

في شروط المؤهل الاكاديمي، ليتمكن قيادي شاب بحزب المؤتمر الوطني الحاكم، من العمل ضمن طاقم التدريس في جامعة ولائية.

وابانت وثيقة نشرتها (سكناب نيوز) موجهة إلى مدير جامعة الدلنج، وصادرة عن المدير التنفيذي للمكتب الوزاري بتاريخ 1 سبتمبر 2013 بتعيين القيادي الشاب في حزب البشير، النيل الفاضل، عضواً في هيئة تدريس الجامعة، مع استثناءه من شرط المؤهل في البكالوريس.

وتشترط ادارة الجامعات في السودان، الحصول على البكالوريس من بدرجة الشرف الأولى، للعمل في الجامعة، بينما لا يجوز التدريس للاساتذة إلا عقب الحصول على درجة الماجستير كحد أدنى.

ويعتبر الفاضل من أكثر الكوادر الطلابية الاسلامية عنفاً في تاريخ الجامعات، ولطالما قاد مليشيات الاسلاميين لنسف وتغيير نتائج الانتخابات داخل القطاع الطلابي.

ويعتقد كثيرون أن الرجل ذو صلة بسقوط أكثر من 200 شهيد في هبة سبتمبر المجيدة 2013.

وسبق أن سجد الفاضل امام موكب البشير عقب عودة الاخير من رحلة استشفاء في المملكة العربية السعودية.

وتقلب في المناصب الطلابية والشبابية، وكان من ابرز المرشحين في انتخابات اتحاد الوطني للشباب السوداني التي انتهت مؤخراً.

وتلاحق الفاضل تهم بالفساد إبان توليه رئاسة الاتحاد العام للطلاب السودانيين.

واشتهر في وسائل التواصل الاجتماعية بنشر تغريدات خارج السرب، كدعوته للامريكيين التأسي بالسودان في جمع السلاح، بعد حادثة اطلاق نار في الولايات المتحدة.