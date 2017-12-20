وزارة الدفاع: انظمة مطار الخرطوم مخترقة أمنياً

قال وزير الدولة بوزارة الدفاع في السودان، علي سالم، ان انظمة مطار الخرطوم الدولي مخترقة امنيا، ومن خلالها يتم تهرب الذهب واشياء اخرى، واعلن عن اتجاه للدقيق في العاملين بالمطار لضمان عدم مساعدة المهربين.

من جهته، لفت النائب البرلماني، كمال الدين مدني خلال جلسة برلمانية خصصت لمناقشة استراتيجية الطيران المدني “2017- 2031″، اليوم الثلاثاء، الى ان كافة مطارات البلاد مخترقة ومنظومتها الامنية تحتاج الى تقوية سيما في عمليات الدخول والمغادرة.

وقال “يتم تهريب الذهب عبر منافذ ال

مطار”.

واعلن وزير الدولة بالدفاع ان وزارته بصدد استجلاب تقنيات وآليات جديدة للحد من عمليات التهريب بجانب التدقيق في العملين.