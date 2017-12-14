وزارة الإتصالات السودانية: لا نتنصت على مكالمات المواطنين

نُشرت بتاريخ 14.12.2017 بواسطة jem

قالت وزيرة العلوم والاتصالات في السودان، تهاني عبد الله، ان وزارتها لا تتنصت على مكالمات المواطنين عبر الهواتف او نقوم بحجب المواقع الالكترونية التي تتبع للمعارضة. واضافت “لاتوجد اي جهة تتجسس على المكالمات وليس لدينا الحق في ذلك”.

واعتبرت الوزيرة امام البرلمان اليوم الاربعاء، ان شركات الاتصال لديها ال

حق في حماية خصوصية عملائها. قبل ان تقر بحجب الوزارة للمواقع الاباحية.

واكدت عبدالله، إرتفاع نسبة جرائم السرقة والاحتيال والابتزاز الالكتروني. وشددت تهاني على قطع الخدمة عن الشرائح غير المسجلة اعتبارا من يناير 2018م. وقالت ان “التسجيل بلغ 60% باستثناء تسجيل شرائح الاجانب”.

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