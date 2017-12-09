نيابة كسلا تطالب برفع حصانة نائب بالمجلس التشريعي وتتهمه بالارهاب والاخلال بالامن

نُشرت بتاريخ 09.12.2017 بواسطة jem

قدمت النيابة العامة بولاية كسلا طلبا الى رئيس المجلس التشريعي برفع الحصانة عن العضو التشريعي علي ادريس عثمان اكد المشارك في حوار الوثبة باسم الجبهة الثورية لشرق السودان .

واشارت النيابة في خطابها الممهور باسم النائب العام ابراهيم الهادي بتاريخ 12/5 الى مواجهة العضو المذكور بلاغاً بالرقم 522 تحت المواد 25،63،59،159،144.

و تعتبر الشكوى حسب مختصون بتهمة التحريض ، الارهاب ،الاخلال بالأمن، و ذلك على خلفية نشره تسجيلاً بمواقع التواصل الاجتماعي يطالب فيه شباب

محلية ريفي كسلا بالاحتشاد في منطقة (شمبوب ) رئاسة المحلية لمواجهة معتمدها صلاح محمد ابراهيم ومطالبته بالحقوق على حد قوله.

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