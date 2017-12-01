نذر مواجهات بين مليشيا “حميدتي” وانصار “هلال” في “جبال عدولة”

تتجه الأوضاع بين الحكومة السودانية، وانصار الزعيم القبلي المعتقل، موسى هلال، إلى مزيد من التأزيم، حيث تتجمع حشود عسكرية من الطرفين في منطقة جبال عدولة بولاية شمال دارفور الأمر الذي ينذر بمواجهات عسكرية دامية.

ولجأت عشرات العربات العسكرية المسلحة، التابعة لمجلس الصحوة الثوري، بقيادة هلال، إلى جبال عدولة، أملاً في وصول مزيد من المناصرين.

في المقابل سارعت مليشيا “الدعم السريع” بقيادة محمد حمدان دقلو “حميدتي” إلى المنطقة للقضاء على مناصري هلال، قبيل أن تتضخم قوتهم واعدادهم.

وتؤكد التحركات أن حميدتي، متجاوز للقوات المسلحة، ويتحرك في دارفور بدافع الثأر لأبن عمه وصهره، العميد عبد الرحيم جمعة، الذي قتل في كمين عسكري.