بسم الله الرحمن الرحيم

هيئة محامي دارفور

بيان توضيح

موقف هيئة محامي دارفور حول إنتخابات المحامين.

قال تعالي (وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم علي بعض إلا الذين أمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم ) صدق الله العظيم

نشر حزب المؤتمر الوطني بان قائمة محاميه لانتخابات المحامين الحالية شملت الأحزاب المتحالفة معه وورد ذكر محامي دارفور ونتيجة لما احدثه النشر من بلبلة حول موقف الهيئة من الإنتخابات الحالية وقد تلقت عدة إستفسارات من القوي الحقوقية والديمقراطية تصدر الهيئة هذا البيان لتوضيح الحقائق :_

أولا : الهيئة هي من بادرت في ١٩٩٦ بدعوة المحامين لإنتزا

ع نقابة المحامين من منسوبي قوي الظلام وساهمت بصورة أساسية في تاسيس تحالف المحامين لإسترداد الديمقراطية وتقديم رئيسه المرحوم الأستاذ/غازي سليمان .

ثانيا : الهيئة بصفتها المبادر في تاسيس تحالف إسترداد الديمقراطية صارت هي القوي الوحيدة غير الحزبية الممثلة بمقعد في قائمة التحالف فتازلت طواعية عن مقعدها لتفسح المجال لتمثيل الأحزاب التي انضمت للتحالف.

ثالثا : الهيئة ظلت مشاركة في كل مراحل تطور تحالف إسترداد الديمقراطية حتي مرحلة تسميته بتحالف المحامين الديمقراطيين وملتزمة تماما بمواقفه.

رابعا : تحتفظ الهيئة لنفسها بحقها في الرأي بان إجراءات العملية الإنتخابية الحالية لإنتخابات المحامين كسابقاتها اعدت بالتزوير وتم تجهيز نتيجتها سلفا كما لم تبت الجهات المعنية في الطعون المقدمة السابقة والحالية ولم يتم تسليم الرول مما تعني المشاركة فيها شرعنة لقائمة النظام .

خامسا : تري الهيئة ان اقصي ما يمكن تحقيقه من المشاركة في الإنتخابات كشف لممارسات النقابة في تبديد اموال المحامين وفي تزييف المواقف الوطنية للنقابة وتحويلها لبوق من ابواق حزب المؤتمر الوطني .

وإذ تعلن الهيئة التزامها بموقف التحالف الديمقراطي للمحامين تتاسف لموقف بعض القوي الوطنية والتي اظهرت حرصها علي المحاصصة بصورة تعطي إشارات سالبة للراي العام في ظروف المرحلة الحرجة .

هيئة محاميةدارفور

٢٥/١٢/٢٠١٧