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جرت مناقشة علنية لإطروحة دكتوراه الطالب سليمان صندل حقار أحمد الموسومة

International Humanitarian Intervention and Its Impact on State Sovereignty with Special Reference to the United Nations Missions to East Timor and Western Sahara Compared

في مقر الأكاديمية العربية في الدنمارك بالعاصمة كوبنهاكن و

في فرعها في العاصمة الأردنية عمان , في تمام الساعة الواحدة ظهرا من يوم الأربعاء الموافق20/12/2017 حسب التوقيت المحلي للدانمارك.

أجرى المناقشة لجنة من الذوات التالية اسمائهم:

أ. د. فواز علي العبابنة عضوا و رئيسا

أ. د. يوسف محمد عطاري عضوا

أ. د. مصطفى عصام نعوس عضوا

د. عمار تيسير بجبوج مشرفا وعضوا

وبعد مناقشة إطروحة الطالب سليمان صندل حقار أحمد على مدى أكثر من ساعتين ونصف بتقديم محتوياتها ومنهجها والإشكاليات الواردة فيها قررت اللجنة بعد الاختلاء قبولها ومنحه شهادة الدكتوراه بتقدير (جيد جداً) وبدرجة 83 % على ان يجري الطالب التعديلات وفق ملاحظات لجنة المناقشة خلال سقف زمني لايتعدى ثلاثة أشهر.