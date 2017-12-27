مكتب القاهرة -بيان بمناسبة الذكرى السنوية السادسة لاستشها الدكتور خليل إبراهيم

حركة العدل والمساواة السودانية – مكتب القاهرة

Justice & Equality Movement Sudan (JEM

بيان بمناسبة الذكرى السنوية السادسة لاستشهاد قائد حركة العدل والمساواة السودانية الدكتور خليل إبراهيم.

الرفاق الشرفاء القابضين على جمر القضية العادلة..

الإخوة المناضلين في كل مناحي الحياة من قطاع

ات شعبنا الجميل.. يصادف اليوم 23 ديسمبر 2017 م إستشهاد قائد الحركة الدكتور خليل إبراهيم والذي قدم حياته رخيصة من أجل غايات سامية وقضايا عادلة لا حياد فيها ليعيش الجميع في وطن يظلله الدستور وتحرسه القوانين وتراقبه التشريعات،وطن يتقاسم فيه الجميع الأكسجين والأمن والإستقرار والخبز بلا تمييز، وتجئ ذكرى إستشهاد قائدنا مصادفة مع يوم الشهداء والذي نستلهم منهم العبر والدروس في أن المهج لا تدخر من أجل حياة كريمة حرة في وطن يسع الجميع.

أمانة الإعلام….عثمان الشريف بدوي.