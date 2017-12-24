مع آخر العمالقة في عيد ميلاده ال 82 .

الحلقة الاولى ( 1- 12 )

Tharwat20042004@gmail.com

1- الحبيب .

في يوم الاثنين 25 ديسمبر 2017 نحتفل بعيد ميلاد السيد الامام ال 82 ، وفي نفس اليوم نحتفل بعيد ميلاد السيد المسيح ال 2017 . في هذا اليوم المبارك ، نتذكر إن المجد لله في الأعالي ، وعلى الأرض السلام ، وبالناس المسرة .

يحاكي السيد الامام يسوع الناصري في كثير من سلوكياته ، التي جعلت من يسوع وجيهاً في الدنيا والآخرة ومن المقربين .

كما احتفلنا يوم الخميس 30 نوفمبر 2017 بالمولد النبوي ال 1452 ، حيث أن يوم 30 نوفمبر 2017 قد وافق 12 من ربيع الأول لعام 1439 هجري ، إذ ان ميلاد الرسول ( ص ) يوافق 12 من ربيع الاول في السنة الهجرية .

يحاكي السيد الامام المعصوم في كثير من سلوكي

اته ، التي جعلت الآية 4 في سورة القلم تصف المعصوم قائلة :

( وإنك لعلى خلق عظيم ) .

عندما نحتفل بعيد ميلاد السيد الامام ، فاننا لا نجتمع حول تورتة عليها 82 شمعة ، ونغني مع طاغور المغني . بل نعتبر الاحتفال بعيد ميلاد السيد الامام فرصة لوقفة مع الذات ، نتدبر خلالها حكمة الماضي في عام فات ، لنتجنب مخاطر الحاضر ، ولإستشراف وعد المستقبل في عام آت .

عندما نحتفل بعيد ميلاد شخصٍ ما، فهذا يعني أن هذا الشخص مازال موجوداً على قيد الحياة .

وهذا يعني أننا ، كمسيحيين ومسلمين ، عندما نحتفل بميلاد السيد المسيح والمولد النبوي ، فنحن نعلن أن الرسول عليه الصلاة والسلام حي ، لأنه موجود في قلوبنا ، ويملك عليها … وكذلك السيد المسيح عليه السلام . ونحن عندما نعلن ذلك يجب علينا كمسيحيين ومسلمين أن نقدم البراهين لإثبات هذه الحقيقة العظيمة ، بان نسير على خطى ودرب السيد المسيح والرسول العظيم ، ونتخذهما قدوة ونموذجاً ، كما يفعل السيد الامام .

وبعد … تتلخص رسالة يسوع الناصري في كلمة :

الله … محبة .

يمكن تلخيص الرسالة المحمدية في قول صاحبها :

لن تؤمنوا حتى تحابوا .

يقول السيد الامام ان عنوان حياته الهادي لمنهجه في الحياة هو :

الرسول قدوتي والحب مذهبي .

وبالتالي فهو ينادي الناس ، كل الناس ؛ ويحب ان يناديه الناس ، كل الناس ب :

الحبيب .

قلنا الناس ، ولم نقل انصار الله ، ولم نقل منسوبي حزب الامة ، ولم نقل السودانيين … بل قلنا الناس في رياح الدنيا الاربعة من جزر سليمان إلى فاس الما وراها ناس .

فالسيد الامام عابر للقوميات ، عابر للأديان ، عابر للاثنيات ، عابر للدول ، عابر للايدولوجيات … السيد الإمام انسان دولي … ولكنه انسان عظيم ، انسان إسئتثنائي .

في كلمة كما في مية ، الحبيب الامام هو تجسيد للآية 47 في سورة الحجر :

ونزعنا ما في صدورهم من غل …

لن تجد في صدر السيد الامام غير الحب والمحبة .

وكفى بنا حاسبين .

2- وشهد شاهد من غير اهله ؟

في هذه الذكرى السعيدة ، نختزل بعض البعض من شهادات بعض اهل النظر ، من غير المنتمين لكيان الانصار ، ولا من المنتسبين لحزب الامة ، ولا من اصدقاء السيد الامام ، أو اؤلئك الذين تربطهم بالسيد الامام مصالح دنيوية . فربما كانت شهادات هؤلاء واؤلئك مجروحة ، وتغلب فيها العاطفة على العقل . وعليه فقد اخترنا خمسة اهرامات فكرية ، مثالاً وليس حصراً ، لا تربط اي هرم منهم اي رابطة او منفعة شخصية بالسيد الامام ، بل فقط وحصرياً الفكر والموضوع . وسجلنا ادناه بعض ما قاله كل واحد من هؤلاء في حق السيد الامام ، على نهج شهد شاهد من غير اهله .

+ الطيب صالح .

نبدأ فنقول بأن الطيب صالح هو صاحب الملكية الفكرية لوصف السيد الإمام في ابريل 2010 ب ( آخر العمالقة ) .

كلمتان في قوة الجبال الراسخات . كلمتان تذكراننا بكلمتين نطق بهما النبي نوح اغرقتا الدنيا كلها جميعها ، حسب ما تحدثنا به الآية 10 في سورة القمر :

( إني مغلوب ) .

فإنتصر .

ولا يزيد الطيب صالح … ولا نزيد !

+ الدكتور حامد فضل الله .

الدكتور حامد فضل الله اديب سوداني من الفحول في مجال القصة القصيرة . تذكرك قصصه القصيرة التي تقطر شهداً بقصص انطون تشيخوف ، الذي اجمع النقاد على انه اعظم كاتب قصة قصيرة في التاريخ الانساني .

قال في ديسمبر 2017 :

كان السيد الامام الصادق المهدي يزور برلين كثيراً ، وهو يشارك بصورة منتظمة في مؤتمر دوري يعقد في مدريد أو باريس أو برلين ومقصور فقط لرؤساء دول أو رؤساء وزراء سابقين، يناقش قضايا في الفكر السياسي. ونظمت له عدة محاضرات في النادي السوداني ، ومع الجالية السودانية برلين \ براندنبورج. وشاركت معه في ندوة كبيرة في مدينة فرانكفورت.

بالرغم من اختلافنا مع توجهات الامام السياسية والفكرية وتحليلاته ، فهو جدير بالتقدير والاحترام العظيم.

وهوعفيف اللسان ونظيف اليد.

بالمناسبة فنحن ختمية حتى النخاع ، ولا يوجد انصاري واحد في أسرتنا الممتدة ، ولا حتى في الحلم . فعمي فضل المولى عبد الرحمن القرشي رحمة الله عليه، كان خليفة الخلفاء في المسلمية و كنا من المسؤولين عن املاك السيد على الميرغني في المسلمية، نجمع الايجارات والتبرعات ونرسلها لدائرة الميرغني في الخرطوم، ولا مليم ولا عشرة.

وعندما قررت السفر للدراسة في المانيا عام 1957، أصر والدي عليه الرحمة ، بأن أخذ الأذن أولا من سيدي. وهكذا رأيت السيد على الميرغني عليه الرحمة عن قرب وبعد الفاتحة ، أعطاني الأذن ( الاشارة ) بالسفر الى المانيا. وكان فراق الطريفي لجمله!!

لقد استجاب الأمام وكان وقتها رئيسا للوزراء، لطلب البروفيسور الراحل محمد عمر بشير والمحامي والسياسي فاروق أبوعيسى ، بعقد المؤتمر الثاني والجمعية العمومية لعام 1987 للمنظمة العربية لحقوق الانسان ومقرها الرئيسي في القاهرة، في الخرطوم، فالأمام كان يعلم برفض الحكومة المصرية لطلب المنظمة بعقد مؤتمرها في القاهرة، بعد الهجوم الذي كانت تقوم به المنظمة للتجاوزات الفظة لحقوق الانسان في مصر وخاصة في العراق والأردن.

هذه المبادرة العظيمة من السيد الأمام تكشف عن فهمه الواسع للحرية و وحقوق الانسان.

لم يأذن الأمام بعقد الاجتماع فحسب، بل خاطب المؤتمر بنفسه في الجلسة الافتتاحية وبحضور الزعيم أسماعيل الأزهري، رئيس مجلس السيادة. وبفضل الأمام تعدى مؤتمرنا طابعه المحلي وفضح الحكومة المصرية وقام بتعريتها.

لقد قمنا في المنظمة العربية لحقوق الانسان ( أنا لا ازال أمين صندوق المنظمة ) في أبريل عام 2008 بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لتأسيس المنظمة، بتكريم السيد الأمام في القاهرة ، لدوره الكبير في قضايا حقوق الانسان ، والدفاع عنها وقدم محاضرة لافتة وعميقة بعنوان :

” عن مستقبل الحركة العربية لحقوق الانسان في عالم متغير”.

شهادة من ختمي حتى النخاع ، واديب عالمي ، وناشط دولي في حقوق الانسان ، وطبيب سارت بشهرته المهنية الركبان في المانيا ، تؤكد ان السيد الامام :

# حامي حمى حقوق الضعفاء والمهمشين والمساكين وهو في السلطة ، وليس كغيره من الرؤساء السلطويين ، مطلوب للعدالة الدولية لابادات جماعية في حق شعبه .

# نظيف اليد … لم يسرق ، لم يختلس ، لم يعذب ، لم يقتل وهو في السلطة .

لم تظهر للسيد الامام اي كوكة وهو في مخاضة السلطة .

هؤلاء اهلي ، فجئني بمثلهم ، إذا جمعتنا ، يا حبيب ، المجامع .

+ صديق محيسي .

في مايو 2010 ، كتب الأعلامي العبقري صديق محيسي مقالة يُقيم فيها السيد الامام ، ويعقد مقارنة بينه وبين الحسيب النسيب مولانا السيد محمد عثمان الميرغني … فبالاضداد تظهر الصورة اوضح .

قال :

… والصادق المهدي كتاب مفتوح تستطيع قراءته سطرا سطرا . بينما الميرغني هو صندوق اسود ضائع في أعماق محيط متلاطم موجه ، ويحتاج إلى مجهودات خارقة للعثور عليه أولا ، ثم فك شفراته.

الصادق المهدي … كظاهرة سياسية محيرة اشبه بظواهر الأقمار والمذنبات التي تظهر في سديم المجرات البعيدة دون يجد لها العلماء تفسيراً …

لغز من ألغاز الكون ؟

أسطورة أم حقيقة ؟

نجم ثاقب أم شهاب ساطع ؟

صدق الأستاذ صديق محيسي … فانك عند تدبر وضوح وشفافية ووطنية السيد الإمام ، سوف تصل إلى قناعة بأن السيد الإمام يحاكي رجالات الفضاء الخارجي كما وسمه الأستاذ صديق محيسي ، أو ربما أسطورة إغريقية تفور بالفانتازيا والميتافيزيقية ، أو الشاطر حسن الاسطوري في التراث السوداني ، أو سيوبرمان القرن الحادي والعشرين ؟

+ الاستاذ حسن الجزولي ( صحيفة الميدان ) .

اجرت صحيفة الميدان ، الناطقة باسم الحزب الشيوعي السوداني ، حواراً مع السيد الامام ، أطلقت عليه حوارية الاضحى ، لانه قد تم اجراؤه في أيام وقفة عيد الأضحي المبارك المنصرم ، وتم نشر الحوار في ديسمبر 2017 . اجرى الحوار الاعلامي المتميز الاستاذ حسن الجزولي ، القيادي البارز في الحزب الشيوعي .

أكدت حوارية الاضحي على عدة شهادات في حق السيد الامام ، نختزل اربعة منها ادناه :

# صحيفة الميدان ناطقة باسم الحزب الشيوعي ، وتعمل على نشر رسالة الحزب الشيوعي . ومع ذلك ، اجرت ونشرت حوارية الاضحي ، مما يؤكد ان السيد الامام عابر للأحزاب ، عابر للايدلوجيات ، ووطني حتى النخاع ، وإلا لما نشرت الميدان افكاره ورسالته .

# تم نشر الحوار في 5 حلقات طويلة ، مما يؤكد ان السيد الامام عنده ما يقوله ويستحق النشر في السياسة والفكر والثقافة والفن والغناء والموسيقى والرياضة ، فالسيد الامام بموسوعيته ، عابر للمعارف .

# قاطع الحزب الشيوعي تحالف قوى نداء السودان ، الذي أسسه السيد الامام مع آخرين ، لان الحزب الشيوعي يدعو لاسقاط النظام ، ويدعو نداء السودان لنظام جديد . ومع ذلك فتحت الميدان صفحاتها للسيد الامام ليبشر برسالته السياسية وبرنامجه للخلاص الوطني ، مما يؤكد ان الميدان تؤمن بوطنية السيد الامام ، وإن المسار وإن اختلف ، فان المسيرة الوطنية واحدة ، والهدف واحد وهو السلام الشامل العادل والتحول الديمقراطي الكامل … الكلمات التي يحتفظ السيد الامام بملكيتها الفكرية .

# نشر الكاريكتيرست الكاروري عدة رسومات مسيئة تسخر من السيد الامام وتهاجم مواقفه السياسية . جمع الكاروري هذه الرسومات في كتاب ، وطلب من السيد الامام ان يكتب له مقدمة الكتاب ، وإمتثل السيد الامام ، وكتب مقدمة كتاب يسئ اليه ويسخر منه .

لولا ان الكاروي يقدر ان السيد الامام قامة اخلاقية باذخة ، لما تهور وطلب منه ان يكتب مقدمة لكتاب يسئ اليه .

أعطني مرجعيات اخلاقية اسمى من هذه ، اعطنى تسامحاً ابلغ من هذا .

+ السيد حسن نصرالله .

السيد حسن نصر الله هو زعيم حزب الله ، وقائد المقاومة ضد الكيان الصهيوني ، والذي مرغ أنف وجسم اسرائيل في الوحل .

قال :

الامام الصادق المهدي باطنه خير من ظاهره ، وظاهره يتوهج فكراً ومعرفة وفهماً في شتى ضروب المعارف .

شهادة بحقها من هرم من اهرامات الاسلام والعروبة والمقاومة .

نواصل في الحلقة الثانية …