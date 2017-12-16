مذكرة تفاهم: حركة تحرير السودان قيادة مناوي، وحركة تحرير السودان المجلس الإنتقالي

تعزيزاً للتحالف القائم بين الطرفين وفى إطار التقييم الدائم والمستمر له وتأكيداً للتعهدات التي شملتها، إلتقى كل من رئيسي الحركتين القائد مني أركو مناوي والدكتور الهادي إدريس يحى وعدد من قيادات الحركتين، حيث ناقش الطرفان مسيرة العمل الإستراتيجي المشترك الذي يجمع بينهما وكيفية ترقيتة، ولتحقيق هذه الغاية إتفق الطرفان على تكوين لجنة مشتركة دائمة تكون من مهامها:

1 – العمل على تحديث جداول العمل الم

شتركة التي حوتها المذكرة سالفة الذكر.

2 – تطوير العمل المشترك ليشمل جوانب متخصصة تشرف عليها اللجنة الدائمة..

3 – بحث كيفية التعاون بين كافة المستويات التنظيمية الأخرى بين الحركتين.

بشارة مناقو محمد اسماعيل أركان

حركة جيش تحرير السودان — المجلس الإنتقالي لحركة جيش تحرير السودان

التاريخ:2017/12/15