محكمة سودانية تبريء نساء اعتقلن بتهمة “الزي الفاضح”

برأت محكمة سودانية، الأحد، 24 فتاة من تهمة ارتداء الزي الفاضح، في حفل نسائي أقيم الخميس الماضي، بصالة مغلقة بضاحية المعمورة، شرقي الخرطوم.

وفي المقابل، أدانت محكمة النظام العام بأركويت، منظمة الحفل بالغرامة 10 آلاف جنيه ببسبب إدلائها بمعلومات كاذبة للسلطات عند التصديق للحفل.

وكانت قوة من الشرطة داهمت حفلا نسائياً مساء الخمي

س، الماضي وألقت القبض على السيدات بما فيهن منظمة الحفل، ودونت في مواجهتهن بلاغات تحت المادة 152 من القانون الجنائي المتعلقة بارتداء الزي الفاضح.

وقالت ناهد جبر الله، الناشطة في مجال مكافحة العنف ضد المرأة والطفل، إن القرار جاء في توقيت تشهد فيه حرية المرأة تضييقا كبيرا. ويمنع القانون السوداني ارتداء السيدان للبنطلون، ويعتبره زيا فاضحا.