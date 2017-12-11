مجهولون ينهبون منزل وزير التربية بشرق دارفور

افادت مصادر مطلعة عن تعرض منزل وزير التربي والتعليم بولاية شرق دارفور , الاستاذ/عثمان إبراهيم موسي محمد للسرقة ليل السبت من قبل مجهولين.

واضاف المصدر ان السيد/ عثمان إبراهيم موسي محمد دون بلاغا بشرطة المدينة عن تعرض منزله للسرقة من قبل مجهولين إقتحموا المنزل ليلاً،مُشيراً الى أن المسروقات تتمثل في حُلي ذهبية فضلاً عن ملابس مُختلفه بالإضافة إلي مبلغ (6،800) جنيه.

وفي الأثناء قدرت الأجهزة الشُرطية قيمة المسروقا

ت بمبلغ (179,800) وتوالي الشرطة تحرياتها للوصول إلي المتهم،ولم تستبعد المصادر تورط المليشيات المسلحة التي تنتشر بكثافة في حاضرة شرق دارفور الضعين.

وتنشط المليشيات المسلحة بصورة مكثفه بإقليم دارفور وترتكب جرائم القتل والاختطاف والنهب دون أن تجد مساءلة من السلطات .