لمواصفات تفرج عن 29 ألف طن من القمح احتجزتها منذ العام 2012

الخرطوم – التحرير: كشف مصدر مطلع لـ (التحرير) إفراج هيئة المواصفات والمقاييس عن شحنة تحوي 29 ألف طن من القمح كانت احتجزتها منذ العام 2012 لعدم مطابقتها المواصفات، وقال المصدر إن القمح يتبع الذي أفرجت عنه هيئة المواصفات يخص احدى شركات رجل إعمال شهير ومسؤول في تنظيم نقابي.

وأوضح المصدر أن الشركة خاطبت الهيئة مطالبة بالإفراج عن الشحنات المحتجزة لإستخدامها في تصن

يع الأعلاف، وأن الهيئة أفرجت عنها لهذا السبب، إلا أن المصدر عبر عن تخوفه من أن تذهب هذه الكميات من القمح إلى المطاحن مباشرة في ظل أزمة الخبز الحالية.