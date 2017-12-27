لقاء ثلاثي بين قادة عسكريين من السودان وتركيا وقطر في الخرطوم

عقد ثلاثة قادة عسكريين من السودان وقطر وتركيا في العاصمة السودانية “الخرطوم” على خلفية زيارة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الى السودان.

وأضاف بيان صادر عن رئاسة أركان الجيش التركي، أن الجنرال أكار، عقد اجتماعًا ثلاثيًا أمس الإثنين، مع نظيريه السوداني والقطري، على هامش مرافقته للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الزيارة الرسمية التي يجريها إلى السودان.

وكان قد وصل رئيس الأرك

ان القطري الفريق طيار ركن غانم بن شاهين الغانم، إلى السودان في زيارة تستغرق عدة أيام، لإجراء مباحثات عسكرية في الخرطوم، بحسب وكالة الأنباء السودانية.

وذكرت الوكالة أن الغانم وصل الخرطوم، أمس، وكان في استقباله نظيره السوداني الفريق أول ركن عماد الدين مصطفى، والسفير القطري بالخرطوم، راشد بن عبد الرحمن النعيمي.

وميناء سواكن هو الأقدم في السودان ويستخدم في الغالب لنقل المسافرين والبضائع إلى ميناء جدة في السعودية.

واستخدمت الدولة العثمانية جزيرة سواكن مركزا لبحريتها، وضم الميناء مقر الحاكم العثماني لمنطقة جنوب البحر الأحمر بين عامي 1821 و1885- الأمر الذي يعزز الشكوك من نية تركيا إنشاء قاعدة عسكرية على الجزيرة الواقعة على حدود حلايب وشلاتين-.