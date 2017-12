كيف تفوق ثقب الرئيس البشير الاسود على ثقب الاوزون في التدمير والخراب والفتك ببني السودان ؟

الحلقة الاولى ( 1- 2 )

1- ميلاد الكنيسة البروتستانية وحركة الافانجيليين ؟

في عام 1517 ، نشر القس الالماني المجتهد مارتن لوثر الواحه ال 95 . دعا مارتن لوثر في الالواح إلى تدبر العهد الجديد ( الانجيل ) ، وشرح آياته بالتزاوج بين الأصل والعصر والواجب والواقع ، وليس الشرح الحرفي الذي تتبعه الكنيسة الكاثوليكية الرومانية . بعدها بدأ الانشقاق في الكنيسة الكاثوليكية الرومانية ، وظهرت الحركة البروتستانية اي حركة الاحتجاج ، والحركة الافانجيلية التي يتبعها ترامب ونائبه المتشدد المتزمت بانص . وواصل جون كالفن اعمال مارتن لوثر الاحتجاجية الإصلاحية في الكنيسة الكاثوليكية.

بدأت حرب ال 30 سنة في المانيا عام 1618 ، بين انصار الكنيسة الكاثوليكي

ة الرومانية والكنيسة البروتستانية الجديدة ، وانتهت بمعاهدة سلام وستفاليا في عام 1648 ، بعد ان مات خلالها اكثر من 40% من سكان المانيا .

وكل ذلك الخراب ، لان البعض في الكنيسة الكاثوليكية الرومانية لم يقبل بتدبر العهد الجديد ، وفهمه وشرحه وتفسيره عصرياً ، كما امرتهم الآية 24 في سورة محمد :

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ؟

هذه المقدمة لنوضح اننا بصدد تفسير لبعض آيات القرآن مخالف لما الفه الناس من تفاسير العلماء والمفسرين . وعزاؤنا ان فهمنا وتفسيرنا للقرآن ، يواكب العصر والتكنولوجيا والاكتشافات العلمية . وآيات القرآن ، من قبل ومن بعد ، صالحة لكل زمان ومكان . وكما قال الامام الاكبر عليه السلام لكل قول زمانه ومكانه .

تفسير القرآن هو فكر واجتهاد بشر ليس له قداسة الوحي ، ولا صحيح الحديث . وربما اختلف التفسير باختلاف الجغرافيا والتاريخ ، والاكتشافات العلمية والتكنولوجية التي تجعل من البشر آلهة ، كما قال البروف هاراري في الجامعة العبرية .

كما هو معلوم فأن أى اجتهاد يصدر عن بشر غير معصوم قابل للخد وهات والتصويب والتصحيح . وعليه ، وعليه فقط ، يحق للناس أن يستمعوا ويتدبروا كل الاجتهادات، ثم يعتمدوا ما هو منطقي ومساير للعصر ، وما دام لا يتعارض مع قطعيات الوحي وصحيح السنة .

نعم … يحتوي القرآن على كنوز علمية في انتظار من يتدبرها ، ام على قلوب اقفالها ؟

2- بروفسور يوفال هاراري والانسان الإله ؟

نزعم ان القرآن صالح لكل زمان ومكان . يحتوي القرآن على إعجاز ، لا يفك طلاسمه الا الزمن والتقدم العلمي الانساني .

في هذا السياق ، كتب بروفسور يوفال هاراري في الجامعة العبرية كتاب :

Prof. Yuval Harari – How Technology Will Turn Men Into Gods

يشرح الكتاب كيف يمكن للتكنولوجيا وبالاخص الثورة المعلوماتية ان تحول البشر إلى آلهة . كما ياتي الكتاب بمفهوم جديد للعبودية .

فالثورة المعلوماتية ، حسب الكتاب ، تعطي للمستفيد منها ، طاقاتٍ من المعرفة تكفي لتقسيم البشرية إلى سادة وعبيد .

ويتناول الكتاب «الحرب السيبرانية» التي يمكنها أن تجعل روسيا تتدخل في الانتخابات الأميركية ، وتحوِّل من مجراها القائم على الاختيارات الفردية للمواطنين.

وفكرة الكتاب تجدها في الآية 157 في سورة الاعراف :

… ويضع عنهم اصرهم والاغلال التي كانت عليهم ..

فالذين اتبعوا النور الذي اُنزل مع محمد قد تحرروا من الجهل ، وصاروا احراراً . بعكس الآخرين الذين لم يتدبروا النور ويعملوا به ، فصاروا يحاكون العبيد . فالثورة المعلوماتية من مواليد النور الذي يخرجنا من ظلمات الجهل والعبودية الى نور الحرية والمعرفة .

ارجو ان تجد الوقت لقراءة كتاب بروف هاراري ، فهو يستحق ساعات من وقتك الثمين .

3- اربعة آيات محكمات ؟

نبدأ فنؤكد انها كثيرة الآيات التي تذكرنا بان الله لم يخلق السموات والارض وما بينهما عبثاً او لعباً او بالباطل ، وإنما بالحق اي لهدف سامي ، قدره سبحانه وتعالى فاحسن تقديره . وتدعونا هذه الآيات لان نتفكر في خلق السموات والارض وما بينهما ، فهي آيات لقوم يتفكرون .

مثالاً وليس حصراً نشير إلى 4 آيات محكمات في هذا المعني ، كما يلي :

+ تقول الآية 191 في سورة آل عمران :

( وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَٰذَا بَاطِلًا ) …

+ تقول الآية 49 في سورة القمر :

( إنا كل شئ خلقناه بقدر ) .

+ تقول الآية 2 في سورة الفرقان :

( وخلق كل شئ فقدره تقديراً ) .

+ تقول الآية 3 في سورة الاحقاف :

( ما خلقنا السموات والارض وما بينهما إلا بالحق ) .

4- الآية 7 في سورة الذاريات ؟

والآن دعنا نتدبر في الآية 7 في سورة الذاريات ، آيات لقوم يتفكرون .

تقول الآية 7 في سورة الذاريات :

( والسماء ذات الحبك ) .

وكلمة ( الحبك ) من المحبوك . وكل شئ أحكمته وأحسنت عمله وظبطته فقد احتبكته .

تقول : قصة ( محبوكة ) الصقل ، اي اُحسن صقلها وتحريرها .

والسماء المحبوكة هي التي احسن خالقها صنعها وظبطها واحكم خلقها .

كيف يا حبيب ؟

احتبك الله سبحانه وتعالى السماء وجعلها ذات الحبك ، بأن احاط الارض تحتها ومن حولها بطبقة الاوزون .

طبقة الاوزون تحيط بالارض احاطة السوار بالمعصم . تجد طبقة الاوزون على متوسط ارتفاع حوالي 35 كيلومتر فوق سطح الارض في الاستراتوسفير ، و بسمك حوالي 50 كيلومتر .

في نفس هذا السياق والمعني ، تقول الآية 17 في سورة المؤمنون :

( ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنّا عن الخلق غافلين ) .

فالسماء ليست ذلك السطح البعيد الهادئ، وإنما هي بناء، وخلق محبوك، وطرائق عددا .

عندما تنظر بالعين المجردة إلى السماء من فوقك لن ترى طبقة الاوزون ، ولكنها هناك ربما في السماء الاولى او الثانية … لكي تسهل لك الحياة في الارض .

كيف تسهل لك طبقة الاوزون الحياة على الارض، يا حبيب ؟

طبقة الأوزون هي جزء من الغلاف الجوي ( السماء ) لكوكب الأرض ، والتي تحتوي بشكل مكثف على غاز الأوزون.

يتكون غاز الاوزون من جزئيات ، تحتوي كل جزئية على 3 ذرات اوكسجين .

O3

غاز الاوزون غاز سميك وليس شفاف كالهواء ، وهو بلون ازرق ، بعكس الهواء الذي لا لون له .

إذن طبقة الاوزون طبقة زرقاء سميكة محيطة بالأرض ، وحاضنة لها .

تحول طبقة الاوزون السميكة دون وصول الموجات فوق البنفسجية القصيرة بتركيز كبير من الشمس إلى سطح الأرض.

تمتص طبقة الاوزون معظم هذه الاشعة الشمسية القوية ، وتسمح فقط بدخول جزء يسير منها إلى الارض ، بما يسمح الحياة على سطح الارض .

إذن … طبقة الاوزون ذات اهمية حيوية ( مسألة حياة أو موت ) بالنسبة للأنسان .

بدون طبقة الاوزون سوف تصل الموجات فوق البنفسجية القصيرة بتركيز كبير من الشمس إلى سطح الأرض، وتحيل الارض الى فرن يحاكي افران ذات السبعة ابواب .

ولا يمكن ان نتحدث عن طبقة الاوزون ، دون ان نتحدث عن ثقب الاوزون .

نواصل في الحلقة الثانية …