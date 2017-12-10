قيادات اتحادية بالبحر الأحمر تمنع أحمد بلال من الدخول إلى مؤتمر الحزب بالولاية

ردد عدد من قيادات الحزب الاتحادي الديمقراطي بولاية البحر الأحمر هتافات ضد الأمين العام المكلف للحزب أحمد بلال عثمان، وذلك في أثناء بداية أعمال مؤتمر الحزب بالولاية، واعترض المحتجون طريق بلال، ومنعوه من الدخول إلى قاعة المؤتمر، وطالبوه بالمغادرة، إلا أن الأجهزة الأمنية تصدت لهم، وسمحت لبلال بالدخول، واقتادت بعضهم إلى خارج القاعة.

وحمل رئيس الحزب بالولاية ووزير التربية والتعليم عوض الله إبراهيم الأمين ا

لعام المكلف أحمد بلال مسؤولية ما حدث، وقال في تصريحات صحفية إن بلال يريد أن يفرض مؤتمراً عاماً للولاية يتجاوز إرادة جماهير الحزب، وأشار إلى أنهم سيتقدمون بطعن في شرعية المؤتمر.