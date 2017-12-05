قوى الاجماع : اتفقنا على برنامج واحد هدفه اسقاط النظام

أبو عيسى: انطلاق حوار بين “قوى الاجماع والنداء” ومركز موحد للمعارضة

كشف رئيس تحالف “قوى الاجماع الوطني” فاروق ابوعيسى عن حوار يجري الآن بين “قوى الاجماع وقوى نداء السودان” للاتفاق على برنامج واحد هدفه اسقاط النظام، وأشار إلى توسيع قيادة العمل المعارض وقيام مركز موحد للمعارضة لإحداث التغيير المطلوب.

وأعلن في مؤتمر صحافي عقده التحالف (الاثنين 4 ديسمبر) بدار

الحزب الشيوعي بالخرطوم، مقاطعتهم إنتخابات 2020 م ، وأبدى أسفه لما أعلنته بعض القوى المعارضة عن مشاركتها في الانتخابات المقبلة، وأكد انهم لن يقبلوا بأي تسوية سياسية تبقي على النظام وسياساته ومرتكزاته السياسية والاقتصادية.

وأشار إلى أن التحالف سيعمل على بناء جبهة شعبية لإسقاط النظام، وقال إننا لن نستسلم لهذه المجموعة الحاكمة، وأكد أن 90% من افراد الشعب السوداني لا يطيقون العيش في ظل هذا النظام ويطالبون بذهابه.

ومن جهته قال القيادي بتحالف قوى الاجماع الوطني محمد ضياء الدين في المؤتمر الصحافي ” إننا في القوى المعارضة لسنا معنيين وحدنا بإسقاط النظام ولكننا معنيين بتعريته والمساهمة في تفعيل الوسائل لإسقاطه وتوسيع قاعدة العمل المعارض ضده”.

ودعا الذين يطالبون الأحزاب المعارضة بالعمل على إسقاط النظام وهم جالسون على الرصيف بالعمل معهم في ذات الصف، وقال إن هذا واجب على كل أفراد الشعب السوداني .