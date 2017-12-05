قرارات رئيس الحركة – قرار تعيين نائب أمين الشئون العدلية و حقوق الإنسان بالحركة

بسم الله الرحمن الرحيم
حركة العدل و المساواة السودانية
(Justice & Equality Movement Sudan (JEM
قرارات رئيس الحركة
قرار رقم (9) لسنة 2017
اسم القرار و العمل به:
يسمى هذا القرار بقرار تعيين نائب أمين الشئون العدلية و حقوق الإنسان بالحركة، و يكون نافذاً من تاريخ التوقيع عليه.
عملاً بالسلطات المخولة لرئيس الحركة بموجب المادة 4/4/ت/5 (إختصاصات و سلطات رئيس الحركة) من النظام الأساسي لحركة العدل و المساواة السودانية تعديل عام 2012 أصدر القرار الآتي نصه:
يعين السيد/ بحرالدين نورين عبدالله برقو نائباً لأمين أمانة الشئون العدلية و حقوق الإنسان بالحركة.
صدر تحت توقيعي و ختمي الرسمي في يوم الثلاثاء الخامس من شهر ديسمبر 2017.