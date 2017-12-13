صندوق النقد الدولي يدعو الخرطوم الى تعويم الجنيه السوداني

نُشرت بتاريخ 13.12.2017 بواسطة jem

دعا صندوق النقد الدولى أمس الاول الحكومة السودانية الى تعويم عملتها من أجل تحقيق النمو والاستثمار في وقت لا يزال فيه الجنيه في مرحلة الانهيار أمام العملات الأجنبية

وقال الصندوق في بيان أن” الحكومة تحتاح الى مصاحبة معدل سعر الصرف بالأسواق مع اصطلاحات قاسية مثل توسيع قاعدة البلاد الضريبة اذا أرادت الإستفادة من رفع العقوبات الامريكية”.

وتشهد العملة السودانية تراجعا غير مسبوق أمام الدولار

الامريكية حيث وصل الى 26 جنيه في الموازي رغم اتخاذ الحكومة إجراءات للحد من إنهيار العملة المحلية.

وقال الصندوق ان “رفع العقوبات الامريكية كانت فرصة للسودان لتقوية واقع اقتصاده ولكن ذلك يتطلب تعويم عملته”.

واضاف أن” السياسة المالية يجب تشديدها للقضاء على تسييل العجز والمساعدة في تخفيض التضخم وتحقيق الإستقرار الكلى للاقتصاد”.

هذه المقالة كُتبت في التصنيف أخبار. أضف الرابط الدائم إلى المفضلة.

التعليقات مغلقة.