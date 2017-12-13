صندوق النقد الدولي يدعو الخرطوم الى تعويم الجنيه السوداني

دعا صندوق النقد الدولى أمس الاول الحكومة السودانية الى تعويم عملتها من أجل تحقيق النمو والاستثمار في وقت لا يزال فيه الجنيه في مرحلة الانهيار أمام العملات الأجنبية

وقال الصندوق في بيان أن” الحكومة تحتاح الى مصاحبة معدل سعر الصرف بالأسواق مع اصطلاحات قاسية مثل توسيع قاعدة البلاد الضريبة اذا أرادت الإستفادة من رفع العقوبات الامريكية”.

وتشهد العملة السودانية تراجعا غير مسبوق أمام الدولار

الامريكية حيث وصل الى 26 جنيه في الموازي رغم اتخاذ الحكومة إجراءات للحد من إنهيار العملة المحلية.

وقال الصندوق ان “رفع العقوبات الامريكية كانت فرصة للسودان لتقوية واقع اقتصاده ولكن ذلك يتطلب تعويم عملته”.

واضاف أن” السياسة المالية يجب تشديدها للقضاء على تسييل العجز والمساعدة في تخفيض التضخم وتحقيق الإستقرار الكلى للاقتصاد”.