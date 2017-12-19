سيف الإسلام القذافي ينوي الترشح لرئاسة ليبيا

كشف المتحدث باسم القبائل اللیبیة وعائلة القذافي “باسم الھاشمي الصول”، یوم الإثنین ، أن سیف الإسلام القذافي نجل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، ينوي الترشح للانتخابات الرئاسیة المقبلة في لیبیا، والتي من المنتظر أن تجرى فعالياتها السنة المقبلة.

‫وحسب ما كشفت عنه وسائل إعلام عربية يومه الإثنين، فقد قال الصول، إن سیف الإسلام القذافي، يحظى بدعم أكبر قبائل البلاد للترشح في انتخابات الرئاسة اللیبیة، المزمع عقدها في منتصف العام المقبل.

‫وأكدت ذات المصادر أن ترشح سيف الإسلام القذاف

ي، سيتم عبر وسائل الإعلام والقنوات الليبية قبل الانتخابات