رئيس الجبهة الثورية يدعو الاتحاد الأوروبي لتفكيك قوات الدعم السريع السودانية

دعا رئيس الجبهة الثورية السودانية ورئيس حركة تحرير السودان مني أركو مناوي، الجمعة، الاتحاد الأوروبي للعمل على تفكيك قوات الدعم السريع التابعة للجيش السوداني.

وقال مناوي في خطابه أمام تظاهرة تضامنية للأحزاب والناشطين من اليسار الأوروبي في كتينا بإيطاليا إن ضحايا الصراع في إقليم دارفور ينتظرون من الاتحاد الأوروبي مساعدتهم على وقف الإفلات من العاقب عبر تمكين المحكمة الجنائية الدولية من تقديم مرتكبي الجرائم للعدالة.

وذكر أن “الضحايا يدعون الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي ل

لتوقف عن دعم الأنظمة الديكتاتورية والعمل على تفكيك قوات الدعم السريع المليشيا سيئة السمعة وتقديمهم للعدالة بدلا عن مكافأتهم”.

وأشار رئيس حركة تحرير السودان إلى أن نظام الحكم في السودان يستخدم ملشيات قبلية تعرف باسم “الجنجويد” وتحمل الآن اسم “قوات الدعم السريع”، مضيفا أن هذه القوات تحرق منازل السكان الأصليين وتنهب ممتلكاتهم وتقتل المدنيين وتغتصب النساء، ما خلف مليوني مشرد بدارفور ونصف مليون لاجئ بدول الجوار.

وتابع “مما يؤسف له أن مرتكبي هذه الانتهاكات يتمتعون بالإفلات من العقاب ويواصلون ارتكاب الفظائع وانتهاك حقوق الإنسان.. هذا هو السبب الجذري لتدفق اللاجئين الذي يشهده العالم الآن”.

وأوضح مناوي أن السلام والأمن الإقليميين غير قابلين للتجزئة، ما يتطلب معالجة الحالة في دارفور ومالي وليبيا والنيجر “بطريقة شاملة”، مع تحديد “صانع المشاكل” الرئيسي بالمنطقة.

وحمل رئيس حركة تحرير السودان حكومة الخرطوم مسؤولية زعزعة استقرار المنطقة.

وزاد “ندعو دول الاتحاد الأوروبي مع الاتحاد الأفريقي والمجتمع الدولي لدعم عملية السلام في السودان ومساعدة المحكمة الجنائية الدولية لتقديم مرتكبي الجرائم للعدالة”.