حميرتي ” !! .. قصيدة

يوم شوفت براق العجيل
أبرق ونادي علي الخريف
طلعت ” جلمويتي ” الكبير
” محرات” و ” جرايتي” الوليف
وديتو للأسطي الخلوق
سنن وطرقهم رهيف
وطلبت لينا من
الجزر
” منساس ” و “مرين ” والرغيف
” مندورة ” والبصل الخضر
“جرجير” و ” دينقابا” الحليف
“” “” “” “”
شديت دغش أشقر حمير
فندس وحالف كان يقيف
يوم شاف حمير “شايات”هناك
قطع “التفر” أصبح عنيف
دنقر وشمشم في التراب
طار ” للفريق” بدل العريف
يا ” حميرتي ” هاو ..
وشش يا حمار
ما تبقي لي ” داقير ” لفيف
هنستو وصلني الزرع
طاولتو في ” الجخب ” الوريف
“” “” “” “”
عرمت قطعت الشجر
” مرضو ” و ” شحيط ” الكان كثيف
كل ” اللعوط ” و”اﻷندراب”
” وهشابه ” و ” الكتر ” المخيف
حفر البعاشيم والجقور
الفي ” الكنلنكي” صبح نضيف
سلكبت رملت الدخن
“فولاي” و”لوبيا” و “عيش الريف “
“” “” “” “”
جيت تاني يوم ، صب المطر
ملأ ” الرهود ” والجو لطيف
وقع ” جواليس ” المدن
فرش ” الحيط” فوق الرصيف
إلا المباني الفيها ” كوز “
ما جاها ويلات الخريف
فالكوز غرف عرق الوطن
أضحي الشعب “زيرا ” ضعيف
والدنيا إمتلأت ” بروز”
و “الحسكنيت ” فسخت نحيف
ورجعت شديت ” أمبهين “
بس باقي ” جنكابات ” خفيف
فلتحيا كل الأزيرة
وليسقط الكوز السخيف
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أحمد محمود كانم