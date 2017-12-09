حميرتي ” !! .. قصيدة

كلمات : أحمد محمود كانم

يوم شوفت براق العجيل

أبرق ونادي علي الخريف

طلعت ” جلمويتي ” الكبير

” محرات” و ” جرايتي” الوليف

وديتو للأسطي الخلوق

سنن وطرقهم رهيف

وطلبت لينا من

الجزر

” منساس ” و “مرين ” والرغيف

” مندورة ” والبصل الخضر

“جرجير” و ” دينقابا” الحليف

“” “” “” “”

شديت دغش أشقر حمير

فندس وحالف كان يقيف

يوم شاف حمير “شايات”هناك

قطع “التفر” أصبح عنيف

دنقر وشمشم في التراب

طار ” للفريق” بدل العريف

يا ” حميرتي ” هاو ..

وشش يا حمار

ما تبقي لي ” داقير ” لفيف

هنستو وصلني الزرع

طاولتو في ” الجخب ” الوريف

“” “” “” “”

عرمت قطعت الشجر

” مرضو ” و ” شحيط ” الكان كثيف

كل ” اللعوط ” و”اﻷندراب”

” وهشابه ” و ” الكتر ” المخيف

حفر البعاشيم والجقور

الفي ” الكنلنكي” صبح نضيف

سلكبت رملت الدخن

“فولاي” و”لوبيا” و “عيش الريف “

“” “” “” “”

جيت تاني يوم ، صب المطر

ملأ ” الرهود ” والجو لطيف

وقع ” جواليس ” المدن

فرش ” الحيط” فوق الرصيف

إلا المباني الفيها ” كوز “

ما جاها ويلات الخريف

فالكوز غرف عرق الوطن

أضحي الشعب “زيرا ” ضعيف

والدنيا إمتلأت ” بروز”

و “الحسكنيت ” فسخت نحيف

ورجعت شديت ” أمبهين “

بس باقي ” جنكابات ” خفيف

فلتحيا كل الأزيرة

وليسقط الكوز السخيف

.

كلمات :

أحمد محمود كانم