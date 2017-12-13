حزب الامة يطلق حملة ضد قوانين الطغيان ونداء “حقوقنا كاملة غير منقوصة”

طلق حزب الأمة القومي بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الانسان، الذي يصادف العاشر من ديسمبر من كل عام، حملته ضد قوانين الطغيان (القوانين المقيدة للحريات ) وتعديلاتها ، فضلاً عن إطلاقه نداء (حقوقنا كاملة غير منقوصة ).

يجئ هذا في سياق معركة أكد ” الأمة” أنها متواصلة لوقف الانتهاكات والعنف والإقصاء، تضامناً مع ضحايا جرائم النظام، وتنسيقاً مع كل الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني الحقوقية.

وجدد الحزب تمسكه بالإعلان العالمي لحقوق الانسان والعمل بكل ج

دية وإرادة من أجل أن تترجم هذه الوثيقة في الحياة اليومية، وأن تتسق معها كافة القوانين والأنظمة والسياسات والاجراءات.

وأكد الحزب في تعميم حصلت (التحرير) على نسخة منه اليوم عدم ادخاره الجهد المطلوب لمناهضة سياسات النظام الإجرامية، وإجراءاته التعسفية، حتى ينعم المواطن السوداني بالحرية والكرامة والمساواة كحقوق لازمة النظام الديمقراطي المنشود .

ولفت الحزب الى أن احتفالات هذا العام تجئ والبلاد تمر بانتهاكات واسعة النطاق للحريات العامة وحقوق الإنسان، منوها الى قوانين النظام الانقلابية التي كرست للتمييز بكل اشكاله ، فضلاً عن سياساته التي رسخت للكراهية والإقصاء، بالإضافة الى إجراءاته الأمنية القائمة على تجريم الشعب السوداني، مشيراً للانتهاكات الواسعة للحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية والدينية التي شهدها هذا العام .

الى ذلك زف الحزب التهنئة للأستاذ محجوب محمد صالح واتحاد الكتاب السودانيين بمناسبة منح الاتحاد الأوروبي لهما ميدالية حقوق الانسان لهذا العام .