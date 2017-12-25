جامعة البحر الاحمر تجمد نشاط الجمعيات والروابط وتعلق الدراسة في عدد من الكليات بسبب مقاطعة الطلاب للإمتحانات

اصدرت جامعة البحر الاحمر يوم الاحد قرارًا بتجميد انشطة الجمعيات والروابط في كليات الهندسة لمدة عامين وطالبتهم بتسليم الاختام لعمادة شئون الطلاب.

واشار القرار الممهور بتوقيع عميد الطلاب د. احمد محمد علي ” بأن التجميد كان بناء على توجيه مجلس العمداء في جلسته التي انعقدت قبيل صدور القرار.”

و اصدر مجلس العمداء بيانا يقضي

بتعليق الدراسة في الكليات المتبقية نتيجة استمرار الطلاب في مقاطعة الامتحان ، مناصرة لما يفوق عشرين من زملائهم فصلتهم الجامعة في وقت سابق ورفضت قبول طلبات تظلمهم عقابا على مشاركتهم في احتجاجات بالجامعة.