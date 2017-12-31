تنفيذا لميزانية الحرب والجوع المرتقبة الحكومة السودانية تعلن عن رفع يدها عن دعم القمح نهائيا في يناير 2018

أكدت وزارة المالية عن رفع الدعم عن سلعة القمح ابتداء من الأول من يناير ٢٠١٨ نهائيا ،وقال وزير الدولة بالمالية مجدي يس في تصريحات محدودة في البرلمان بأن الدولة لن تتدخل في استيراد القمح وستترك الأمر للقطاع الخاص ،و أشار إلى انهم سيدعموا الإنتاج المحلي وشرائه من المزارعين بأسعار تشجيعية ،وقال مجدي ردا على الصحفيين بأن أسعار الخبز لن تتأثر وكشف الوزير عن أن السودان يستورد ٢ مليون طن من القمح سنويا.

ورغم شح الموارد وقلة الإنتاج، وجهت ميزانية 2018 نحو 60 في المائة من المنصرفات إلى قطاع الأمن والدفاع، ما يحول

ها إلى “ميزانية حرب” كما وصفها عدد من نواب البرلمان الحكومي، ما يوضح بجلاء سيطرة “الايدولوجيا” والصراعات السياسية على القرار الاقتصادي، وتغليب المصالح السياسية على مصالح المواطن، وما يؤكد ذهاب أكثر من 60 في المائة من الإيرادات العامة لبند بقاء النظام السياسي الحالي، مقابل بنود التنمية، التعليم والصحة والزراعة والخدمات العامة.

وشهدت العملة السودانية انخفاضا مطردا ليصبح سعر الصرف في السوق السوداء أقل ثلاث مرات من سعر الصرف الرسمي البالغ 6.7 جنيه مقابل الدولار وذلك بعد أن رفعت الولايات المتحدة حظرا تجاريا ظل ساريا 20 عاما.