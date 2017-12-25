تعميم صحفي من حزب الامة حول منع أمن النظام منشط بدار الأمة

*بسم الله الرحمن الرحيم*

*حزب الأمة القومي*

*الأمانة العامة*

*تعميم صحفي حول منع أمن النظام منشط بدار الأمة..*

في تطور خطير ومستهجن، أقدمت أجهزة أمن النظام الانقلابي يوم أمس السبت الموافق 23 ديسمبر 2017 على منع نشاط لطلاب وشباب حركة العدل والمساواة (احتفال بذكرى الشهداء) بعد أخطر ضابط جهاز الأمن إدارة دار الأمة بأن هذا المنشط ممنوع من قبل جهاز الأمن وإن أقامته سوف يتسبب في إغلاق الدار ويتحمل الحزب مسئولية فض المنشط بالقوة.

وبعد التشاور مع أبنائنا طلاب وشباب حركة العدل والمساواة، وتفهمهم لهذا الإجراء التعس

في تم تأجيل المنشط لوقت لاحق. اننا إذ ندين هذا السلوك الهمجي في انتهاك حرية التعبير والعمل السياسي السلمي نؤكد بأن حركة العدل والمساواة ضمن حلفائنا في نداء السودان ومرحب بإنشطتها في اي وقت، وأن دار الأمة تمثل دارا لكل السودانيين، كما نؤكد بأن درب النضال طويل في سبيل كسر القيود ومحاصرة قمع وتعسف النظام وجهاز أمنه وتكريس الحريات والحقوق.

معا ضد القوانين المقيدة للحريات..

معا ضد الإجراءات والسياسات القمعية..

*24 ديسمبر 2017*

*دار الأمة*