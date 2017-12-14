تعميم صحفي من الجبهة الثورية السودانية حول دعوة حزب المؤتمر الشعبي للاجتماع بالجبهة

الجبهة الثورية السودانية

تعميم صحفي

تلقت الجبهة الثورية السودانية دعوة كريمة من حزب المؤتمر الشعبي للالتقاء بوفد بقيادة الامين العام للحزب الدكتور علي الحاج محمد و ذلك في يومي الثامن عشر و التاسع عشر من شهر ديسمبر الجاري في مدينة بون بالمانيا. و قد قبلت الجبهة الدعوة انطلاقا من موقفها الثابت تجاه الانفتاح نحو كافة القوى الوطنية و الاستماع الى وجهة نظرها و تعريفها بوجهة نظر الجبهة في قضايا الساحة الس

ياسية التي تهم المواطن و مستقبل الوطن.

محمد زكريا فرج الله

أمين الاعلام والناطق الرسمي باسم الجبهة الثورية السودانية

١٤ ديسمبر ٢٠١٧