تعليمات أمنية لرؤساء تحرير الصحف بحجب أخبار أزمة الخبز بالسودان

طالبت الاجهزة الامنية السودانية الصحف السياسية بعدم نشر اي مواد صحافية تتعلق بأزمة الخبز التي تشهدها بعض مدن البلاد.

وكشفت قيادات صحافية ” للتغيير الالكترونية” انهم تلقوا ” تعليمات” عبر الهاتف من الاجهزة الامنية بعدم نشر اي مواد صحافية حول أزمة الخبز التي تشهدها بعض مدن البلاد الكبري ومن بينها العاصمة الخرطرم.

وقال رئيس تحرير احدى الصحف ” تلقينا اتصالات هاتفية ظهر اليوم( الثلاثاء) من قبل الاجهزة الامنية تطالبنا بعدم نشر اخبار أزمة الخ

بز والا فإننا سنتعرض لعقوبات رادعة”.

وكانت الاجهزة الامنية السودانية قد استدعت وحققت لساعات طويلة مع رئيس تحرير صحيفة الوطن يوسف سراج الدين بعد ان نشرت الصحيفة اخبارا عن وجود أزمة خبز في الخرطوم وولاية النيل الابيض.

وتشهد عدة مناطق في الخرطرم مؤخرا شحا في الخبز حيث يصطف العشرات في صفوف في انتظار صحتهم من رغيف الخبز في وقت عمدت فيه السلطات في ولاية النيل الابيض الي زيادة سعر الخبز بواقع 3 قطعة خبز بمبلغ 2 جنيه بدلا عن 4 قطع بعد شكاوي من اصحاب المخابز من أرتفاع تكاليف الانتاج.