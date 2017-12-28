تحطم طائرة عسكرية ببورسودان ومصرع قائدها

أعلن المتحدث باسم الجيش السوداني العميد أحمد خليفة الشامي اليوم (الأربعاء) سقوط طائرة تدريب عسكري في مدينة بورتسودان شرقي السودان ومقتل قائدها.

وقال الشامي في بيان امس الاربعاء«إثر عطل فني سقطت طائرة تدريب من طراز (بي تي 6) تتبع للكلية الجوية في بورتسودان ما أدى إلى استشهاد الطالب الحربي سياف إدريس عثمان الذي كان يقودها في طلعة تدريبية».

وتتعدد حوادث الطيران العسكري في السودان وفي

يونيو 2017، تحطمت مروحية عسكرية بشمال السودان وقتل طاقمها.

وتقع بورتسودان على بعد حوالي 800 كيلومتر شرق العاصمة السودانية الخرطوم على ساحل البحر الأحمر.

وأفاد شهود عيان بأن الطائرة سقطت قريبا من منطقة سكنية ولكنها لم تحدث فيها أضرارا.

وقال شاهد عيان عبر الهاتف طالبا عدم إيراد اسمه «الطائرة سقطت قريبا من مربع 17 الثورة لكنها تفادت المنازل».