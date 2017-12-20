بسم الله الرحمن الرحيم

بيان مشترك بين المؤتمر الشعبي والجبهه الثوريه

بون 19 ديسمبر 2017

إستشعاراً منهما بتفاقم الأزمة السياسية السودانية ومحاذير الوضع الأقليمي المأزوم، وإدراكاً لحجم المعاناة المعيشية التي يكابدها المواطن السوداني، وتفاقم الأوضاع الإنسانية في مناطق النزاع وإنطلاقاً من المسؤلية الوطنية في السعي الجاد نحو ايجاد الحل السلمي الشامل ووقف الحرب وإستجابة لمبادرة المؤتمر الشعبي

إلتقي وفد من المؤتمر الشعبي برئاسة الدكتور علي الحاج محمد الامين العام بوفد من الجبهة الثورية السودانية بقيادة السيد مني اركو مناوي رئيس الجبهه وذلك خلال يومي الاثنين والثلاثاء 18 – 19 ديسمبر 2017 م بمدينة بون بالمانيا.

ضم وفد الجبهه الثورية كل من الدكتور جبريل إبراهيم

محمد رئيس حركة العدل والمساواة ونائب رئيس الجبهه الثورية ورئيس القطاع الخارجي ، والسيد الأمين داؤود محمود رئيس الجبهة الشعبية المتحدة للتحرير والعدالة نائب رئيس الجبهه الثورية ورئيس قطاع الادارة والتنظيم.

وضم وفد المؤتمر الشعبي كل من د. محمد بدر الدين حامد امين العلاقات الخارجية بالانابة والسيد الصديق محمد عثمان ممثل المؤتمر بالمملكة المتحدة وجمهورية إيرلندا والباشمهندس البشير محمد البشيرممثل الموتمر الشعبي بالدول الاسكندنافية.

كما شارك في مجريات التداول عبر الهاتف كل من السيد التوم هجو رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي- الجبهة الثورية نائب رئيس الجبهة الثورية رئيس القطاع السياسي، والسيد محمد داؤود محمد رييس حركة تحرير كوش السودانية نائب رئيس الجبهة الثورية رئيس القطاع المالي، و د.الأمين عبد الرازق آدم الامين السياسي للمؤتمر الشعبي.

• يلتزم الطرفان بالعمل علي دفع مساعي السلام و الحل السلمي والتسوية السياسية الشاملة انطلاقا من مرجعياتهما المتمثلة في خارطة الطريق الافريقية بالنسبة الجبهة الثورية، ومخرجات الحوار الوطني بالنسبة للمؤتمر الشعبي.

• يدعو الطرفان لضمان انسياب المساعدات الانسانية للمتضررين من النزاعات.

• يشيد الطرفان بخطوات إطلاق سراح الأسري والمحكومين في قضايا ذات صله بالصراع المسلح ويدعوان إلى اطلاق سراح الاسرى كافة عند اي من الاطراف.

• يؤكد الطرفان علي ضرورة اطلاق الحريات الاساسية وصيانتها علي نحو يعزز الثقة والمصداقية في الحل السلمي والتسوية السياسية الشاملة.

• يتفق الطرفان علي انشاء آلية مشتركة لضمان استمرار الحوار بينهما في القضايا الوطنية كافة.

• يعمل الطرفان علي الإتصال بالقوي السياسية الأخري وتعريفها بنتائج هذا اللقاء، والتشاور معها حول توسيع دائرة العمل السياسي المشترك.

الدكتور علي الحاج محمد السيد مني اركو مناوي

الأمين العام للمؤتمر الشعبي رئيس الجبهه الثورية