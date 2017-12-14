بعد عمليات الفساد التي طالت القطاع…إلغاء حج قطاع المؤسسات في السودان

قرر البرلمان السوداني، اليوم الاربعاء، الغاء حج قطاع المؤسسات نهائيا لعدم دستوريته، والزام ادارة الحج والعمرة بارجاع السلفيات التي خصصت بعض موظفيها بالريال السعودي والمستقطعة من اموال الحجاج المحولة بالمملكة العربية السعودية، ومحاسبة المستفيد من ذلك.

والزم البرلمان، وزارة الأوقاف والإرشاد بوضع جدول زمني لخروج الدولة من خدمات الحج باستثناء الأمور السيادية، وحظر وكالات السفر من تحصيل الرسوم الاتحادية والولائية للمعتمرين.

وحاول رئيس البرلمان إبراهيم أحمد عمر التأثير على تصوي

ت البرلمان بخصوص المقترحات الاضافية التي تليت بعد تقرير رد لجنة الشئون الاجتماعية بشأن بيان وزارة الإرشاد الذي أسقط خلال الاسبوعيين الماضيين، واعاد احمد عمر التصويت مرتين وقوفا، و صوت النواب بأغلبية 135 نائبا على المقترح الاول الخاص بالغاء حج المؤسسات، فيما اعترض 84 نائبا، وامتنع 7 اخرين، ووقفت نائب الرئيس بدرية سليمان و5 من رؤساء اللجان مع المقترح.

من جهته، دافع وزير الدولة بوزارة الإرشاد والاوقاف، احمد الكاروري، عن وزارته. واوضح ان فوائض الحجاج التي بطرف الوزارة موجودة في حساب لإدارة الحج والعمرة ويتم التعامل معها وفق اللوائح واعتبر أن الجزئيات الواردة في تقرير المراجع العام بشأن فوائض الحجاج، ليست بالضرورة مخالفة للوائح باعتبار أن الهيئة ليس لها قانون.وقال “ان حج قطاع المؤسسات لا حرج فيه دستوريا”.