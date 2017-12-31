بعد اجتماع قادة جيوش قطر وتركيا والسودان…مساعد وزير الدفاع السعودي يلتقي وزير الدفاع السوداني

بعد ايام من اجتماع قادة جيوش تركيا وقطر والسودان بالعاصمة السودانية الخرطوم , التقى صباح الجمعة 29/12/2017 مساعد وزير الدفاع السعودي الفريق طيار ركن محمد عبد الله العايش مساعد وزير الدفاع السعودي والوفد المرافق له ، بحضور الفريق أول مهندس ركن عماد الدين مصطفى عدوي رئيس الأركان المشتركة، والسفير علي حسن جعفر سفير المملكة العربية السعودية بالخرطوم حيث عقد الجانبان جلسة مباحثات تناولت مجمل قضايا، الراهن العسكري والأمني في المنطقة ، ومناقشة التدابير المطلوبة للتعاطي مع الأحداث و ما يستجد من مواقف بالقدر الذي يحق الأمن والاستقرار في المنطقة ويحمي المصالح الاستراتيجية للبلدين الشقيقين و للأمة العربية والإسلامية.

وجدد الفريق أول ركن عوض محمد أحمد بن عوف وزير الدفاع التزام السودان وموقفه الثابت تجاه قضايا

امته العربية والإسلامية، والدفاع عن المقدسات والزود عن الحرمين الشريفين الذي يمثل واجبا وفرض عين على كل مسلم .

ويأتي هذا الاجتماع بعد زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى السودان، وقرار الخرطوم بمنح أنقرة، جزيرة سواكن الواقعة في البحر الأحمر شرقي السودان كي تتولى إعادة تأهيلها وإدارتها لفترة زمنية لم يحددها. وكذلك اجتماع رؤساء أركان تركيا والسودان وقطر في الخرطوم.

من جهته، وصف الفريق أول مهندس ركن عماد الدين مصطفى عدوي رئيس الأركان المشتركة السودانية، علاقات التعاون العسكري بين السودان ودولة قطر بأنها علاقات راسخة مستقرة ونسعى إلى أن تزيد وتيرة هذا التعاون في شتى المجالات، مشيداً بمستوى العلاقات الإستراتيجية بين البلدين تحت القيادة الرشيدة للدولتين.

وأشار إلى تنفيذ التمرين المشترك “صقر الجزيرة” بين الجيشين بولاية البحر الأحمر مؤخرًا، بجانب تنفيذ عدد من التمارين البحرية خلال العام الماضي. وقال في تصريحات لـ”الشرق” القطرية إن الفترة القادمة ستشهد تمارين مشتركة بمستويات أكبر بمشاركات دول أخرى.

بدوره، قال فكرت أوزر السفير التركي في قطر إن تركيا تربطها علاقات عسكرية ممتازة مع كل من قطر والسودان، وهناك تشاور دائم بين الدول الثلاث، لافتًا إلى أن انعقاد الاجتماع الثلاثي، من شأنه أن يزيد من تمتين العلاقات والتعاون والتنسيق مستقبلاً، في ظل وجود قواسم ومصالح مشتركة بين الدول الثلاث.