بدء سريان وقف إطلاق النار في جنوب السودان

بدأ منتصف ليل السبت-الأحد سريان وقف لإطلاق النار بين حكومة جنوب السودان وعدد من الفصائل المسلحة، في آخر المساعي لانهاء حرب أهلية مدمرة مستمرة في هذا البلد منذ اربع سنوات.

وكانت الاتحاد الافريقي اعلن الخميس أن الأطراف المتحاربة وقعت اتفاقا لوقف إطلاق النار اثناء مباحثات السلام في اديس ابابا على أن يسري “اعتبارا من الساعة 00:01 (بتوقيت جنوب السودان) في الرابع والعشرين من كانون الاول/ديسمبر 2017”.

وتنص الاتفاقية على أن يوقف “كل الاطراف التحركات والعمليات الحربية العدائية”، كم

ا تؤكد انه يتعين على كافة القوات من “تجمّد عملياتها فورا في مواقعها” وتوقف الاعمال التي يمكن ان تؤدي الى مواجهة وتطلق سراح المعتقلين السياسيين والنساء والاطفال المخطوفين.