المركز الافريقي لدراسات السلام يتهم الأمن السوداني بتعذيب طالبين بعد إعتقالهما

ابدى المركز الافريقي لدراسات العدالة والسلام، وهو منظمة حقوقية سودانية- عن قلقه البالغ ازاء تعرض طالبين جامعيين للتعذيب النفسي و البدني في معتقل أمني بمدينة بابنوسة في ولاية غرب كردفان خلال الفترة من 27 الي 28 نوفمبر الماضي.

ودعا المركز الحقوقي السلطات السودانية لإجراء تحقيق عاجل حول تعذيب الطالبين و ضمان مثول المتورطين امام العدالة .

وقال المركز في تعميم صحفي، “في 27 نوفمبر 2017م في حوال

ي 12 ظهراً تم أعتقال اثنين من طلاب جامعة السلام التي مقرها مدينة بابنوسة واقتيادهما الى داخل مبنى جهاز الامن بوسط ببانوسة قبل الافراج عنهما في اليوم التالي 28 نوفمبر 2017م ، وجاء الاعقال على خلفية اتهام الطالبين بالمشاركة في مخاطبة عامة للمطالبة بتحسين البيئة الاكاديمية في الجامعة.