المؤتمر الوطني: دعوة عقار لخوض انتخابات 2020 (تحول حقيقي)

رحب حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان الأحد بموقف رئيس الحركة الشعبية شمال مالك عقار بشأن المشاركة في الانتخابات المقررة 2020، واعتبره “تحولا حقيقيا” في مواقف المعارضة المسلحة.

وطلبت الحركة الشعبية لتحرير السودان بزعامة مالك عقار من قيادات المعارضة السودانية الاتفاق على خطة عمل لخوض الانتخابات في 2020، واقتلاع السلطة من النظام سلميا واعترفت بتأثير الخلافات التي تعانيها المعارضة على أنشطتها.

وأعلن عقار في رسالة وجهها لقيادات المعارضة، ن

شرتها (سودان تربيون) الخميس الماضي، رفضهم لأي محاولات لتعديل الدستور بما يتيح للرئيس عمر البشير الترشح من جديد لدورة رئاسية جديدة.

ودعا نائب رئيس القطاع السياسي بالوطني عبد الله صافي النور ـ بحسب المركز السوداني للخدمات الصحفية ـ المعارضة لاتخاذ خطوات عملية تجاه معالجة قضايا البلاد، مشيراً إلى أن “دعوة مالك عقار لخوض انتخابات 2020م تمثل تحولا حقيقيا في مواقف المعارضة المسلحة حول تداول السلطة سلمياً، وتحتاج لتطبيق القول بالعمل”.

وتقاتل الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال الحكومة السودانية في منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان منذ العام 2011، ولم تفلح أكثر من 10 جولات تفاوض بين الطرفين في الوصول الى تسوية للقضايا العالقة.

من جهته قال المتحدث باسم الحكومة وزير الإعلام أحمد بلال عثمان ـ بحسب “المركز السوداني للخدمات الصحفية” ـ إن “ترك تغيير النظام بالقوة يعتبر تقدما كبيرا في الفهم، وتداول السلطة بالانتخابات حق مشروع”.

ورحب بدعوة عقار للمعارضة بخوض الانتخابات القادمة، قائلا “عقار لم يأت للسلام ولم يتحول إلى حزب سياسي، كما أن أجندة الحركة لا تزال في مربع الحرب، وإذا وقعت على السلام فسنرحب بذلك”.

ودعا الأمين السياسي للمؤتمر الوطني عبيد الله محمد عبيد الله مالك عقار لقبول عملية السلام والحوار الوطني إن كان صادقا في دعوته.

وأضاف “انتخابات 2020م ستكون شفافة ونزيهة تقود لتحول ديمقراطي حقيقي تشارك فيه جميع مكونات المجتمع السوداني”.