الفيفا يطالب الاتحاد السوداني بالتحقيق حول “هتلر السودان”

أرسل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) خطابا إلى الاتحاد السوداني للعبة، يطالب بتزويده بصور لوحة الزعيم النازي أدولف هتلر وكلمة “محرقة” التي رفعها أنصار الهلال السوداني، خلال المباراة التي جمعته مع غريمه المريخ في الدوري المحلي.

ووفقا لموقع “باج نيوز”، قال الفيفا في خطابه الصادر السبت، إن المعلومات المتاحة له تقول إن مجموعة من أنصار نادي الهلال رفعت لافتات وصور لأدولف هتلر وكلمة (المحرقة)، وعلى ضوئها طالب الفيفا الاتحاد السوداني بأن يمده بالإجراءات التي اتخذها لمعاقبة هذه الأفعال.

وكانت صورة ضخمة ضمن “تيفو” نفذه جمهور نادي

الهلال السوداني، خلال المباراة الختامية للدوري المحلي أمام المريخ، قد أثارت غضبا عالميا واسعا، حيث تم تداول الصور في وسائل الإعلام العالمية.

ولم تبرر رابطة نادي الهلال رفع تيفو عليه صورة ضخمة للرئيس الألماني النازي السابق أدولف هتلر خلال المباراة، غير أن ناشطين تنبأوا بأنه سخرية من منافسهم المريخ، وكناية عن حرقه.