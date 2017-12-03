الشهيد آدم خاطر والقتل الصناعي

أحمد موسي قريعي*

لا شك أن هنالك وجها فكريا جديدا أخذ في الظهور متزامنا مع ظهور ما يعرف بقوات (الدعم السريع) هذا الوجه هو (صناعة القتل) بشكل أشد وحشية يسوغ لثقافة القتل ويخفض من حواجز قيمة الحياة حتى تصبح أرواح المواطنين ارخص ما يكون.

ولا شك أيضا أن هذه الصناعة والتجارة المزدهرة يرافقها ويكمل معناها صناعة أخرى تًُعرف بصناعة الكذب بلا خجل التي تمارسها بحرفية ومهنية عالية (أجهزة الأمن) عبر أبواقها الإعلامية.

ولا ننسى أن هنالك مصانع أمنية للقتل منها (مشف

ى الأمل) الذي أخرج مسرحية قتل الشهيد (آدم خاطر) فقد صور القائمون على هذا المصنع أن موت (خاطر) كان طبيعيا فهذا المشفى جزء من صناعة الموت التي تطال عادة خصوم الإنقاذ من السياسيين.

إن ما جرى لخاطر يعتبر نتيجة مباشرة لقرارات وأفعال وسياسة نظام الإنقاذ التي يتحمل الفريق صدفة (حميتي)اثمها ووزرها لأنه خطط بتفكير منهجي بارد ومنضبط بمعاونة جهاز الأمن في كيفية تصفية وقتل الأمير آدم خاطر،ثم حرص حرصا دقيقا في حجب أية معلومات حقيقية وموثقة عن الكيفية التي مات بها خاطر لكن ستظل روح خاطر الطاهرة تطارده وتلعنه حتى يلاقي ذات المصير.

من هو الشهيد آدم خاطر؟

هو آدم خاطر يوسف أحد وجهاء وأعيان دارفور وأمير قبيلة (أولاد عيد) إحدى بطون قبيلة المحاميد التي تنتمي لقبيلة الرزيقات.

ولد بمدينة زالنجى عاصمة ولاية وسط دارفور في العام ١٩٦٦.

ينتمي خاطر لأسرة ذات سيادة وشرف ومكانة بين قبائل دارفور المختلفة فهي تمتد بامتداد أرض دارفور تاريخا وحضارة وريادة فهي أصل قبيلة المحاميد وعزها وفخرها.

نشأ خاطر منذ صغره على حياة الراحة والرفاهية وترف الحياة وذلك لمكانة عائلته الاجتماعية والإقتصادية.

كان خاطر رجلا عصاميا من طراز نادر وفريد يتمتع بثقافة ووعي سياسي مكنه من لعب دور مهم في الراهن السياسي الدارفوري فكان رجل الادارة الأهلية الحكيم والتاجر الصدوق والسياسي الذي يجيد فن لعبة السياسة.

أصل الحكاية:

قبل عدة أيام من الآن ذهب الأمير آدم خاطر إلى منطقة مستريحة لتقديم واجب العزاء في والدة الشيخ موسى هلال زعيم المحاميد وفجأة وبدون سابق انذار تمت محاصرة مستريحة من قبل مليشيات الدعم السريع ثم قصفها بالأسلحة الثقيلة وقتل الأبرياء فيها وإعتقال أعدادا كبيرة من الذين حضروا العزاء من بينهم الشهيد آدم خاطر الذي تم ترحيله مع شيخ موسى إلى الخرطوم مع أنه ليس طرفا في نزاع جمع السلاح ولا يتبع لمجلس الصحوة الثوري.

وعند وصوله الخرطوم استلمه اللواء صدفة (عبد الرحيم دلقو) الأخ الشقيق للفريق صدفة حميتي من بين كل الأسرى والمعتقلين

فأخذه دلقو إلى معتقلات الدعم السريع ثم سلمه جثة هامدة لمشفى الأمل التابع لجهاز أمن البشير بعد أن مات تحت وطأة التعذيب والضغط النفسي والشاهد أن خاطر نزل من الطائرة وملابسه تكشف عن مصيره فقد بدأت سلسلة تعذيبه فور أسره مباشرة وربما قتلوه خنقا هذا ما سيكشفه التحقيق في الأيام المقبلة وعندها سوف يحصد (حميتي)ودعمه السريع ما زرعوه بقتل خاطر الذي لم يترك موته مكانا للحزن إلا طبع عليه بصمة من حزن أو دم فقد مات غدرا وظلما لذلك لم ترقد روحه بسلام إلا عند الأخذ بثأره من قاتليه.

*مؤلف وكاتب صحفي

elabas 1977@gmail.com

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