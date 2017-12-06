الشرطة تعذب مواطنين بالنيل الأبيض

قال مواطنين من مدينة ربك أن الشرطة قامت باعتقالهما وتعذيبهما لأكثر من عشرين يوما بقسم الجزيرة أبا .

وحسب (صحيفة التغيرر الالكترونية )أوضح الراعيان الضو علي وجار النبي فضل أنهما كانا في سوق ربك عندما اتى عدد من الرجال قالوا أنهم يتبعون لشرطة مباحث و اتهموهما بسرقة عجول صغيرة وتم اقتيادهما للقسم وهناك قام صول يدعى ابراهيم وآخر اسمه محمد علي بضربهما ضربا مبرحا وقالو ا لهما لن نترككما حتى يتم الإعتراف بالسرقة واطلق سراحهما بعد عشرون يوما دون توجيه

تهمة أو فتح بلاغ .

وقال عبد الرحمن اسماعيل الناشط الحقوقي ومدير مكتب حقوق الإنسان في النيل الأبيض أن ماحدث جريمة تعذيب تنافي الميثاق العالمي لحقوق الإنسان وكافة القيم الإنسانية والأخلاقية واوضح أنهم بصدد رفع دعوى ضد جهاز الشرطة ومن قاموا بعملية التعذيب.