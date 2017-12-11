السودان يدعو صندوق النقد الدولى للإسهام فى إعفاء ديونه الخارجية

دعا وزير المالية والتخطيط الاقتصادى السودانى، الدكتور محمد عثمان الركابي، صندوق النقد الدولي، للإسهام فى إعفاء ديون السودان الخارجية .

وأكد وزير المالية خلال ل قائه وقيادات الوزارة اليوم الأحد بالمدير التنفيذى بالمجموعة الأفريقية الأولى بصندوق النقد الدولي، أندرو بومبي، أن السودان استوفى كافة الاشتراطات الفنية التى تؤهله لإعفاء ديونه الخارجية .

وأشار إلى أن هناك التزاما دوليا عند توقيع اتفاقية

السلام الشامل بإعفاء ديون السودان، مطالبا بإعفاء ديون السودان وجنوب السودان وفق الخيار الصفرى الذى يحظى بدعم الاتحاد الأفريقى .

ودعا الركابى الصندوق لتقديم الدعم لميزان المدفوعات بالسودان، للاستمرار فى برنامج الإصلاح الاقتصادى، من جانبه، قال المسئول المالى الدولي، إن السودان استطاع أن يدير برنامج الإصلاح الاقتصادى رغم الصعوبات التى تواجهه، مؤكدا أن رفع العقوبات الأمريكية عن السودان يتيح فرص لتدفق الاستثمارات وروؤس الأموال الأجنبية إليه .

وأضاف أن زيارته للخرطوم تأتى بدعوة من وزير المالية، مشيراً إلى أن الصندوق سيقوم بتقديم مساعدات فنية لدعم السودان فى مجال المالية العامة وبناء القدرات للكوادر الاقتصادية .